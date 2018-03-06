Yoğurt suyunun muhteşem faydaları

Kalsiyum deposu olarak bildiğimiz yoğurt suyu kilo problemlerinden, tiroide, diyabetten cilt sağlığına kadar pek çok derde deva. Peki vücudumuza birçok açıdan faydalı olan yoğurt suyunu içmeyi denediniz mi? İşte yoğurt suyunun inanılmaz faydaları...Kemik erimesine iyi gelir Yoğurt suyu, kemik gelişimi için çok önemli olduğundan mucizevi bir besindir. Günün her saatinde kullanılabilir. Ayrıca yaşlılarda kemik erimesini önlemede çok önemli rolü vardır.
Kanseri önlüyor : Yapılan araştırmalara göre yoğurt suyunun içerisinde bulunan bakteriler antikanserojen etkisi nedeniyle kanser hastalıkları daha başlamadan önlenmekte ve vücutta kötü huylu tümörlerin gelişimi yoğurt suyunda bulunan probiyotikler sayesinde önlenebilmektedir.
Tiroide karşı birebir : Halsizlik, kilo artışı ve anksiyet gibi sorunlara neden olan trioid derdine de deva yoğurt suyu. Bilhassa maden suyu, yoğurt suyu ve birkaç kaşık yoğurtla yapacağınız ayran, trioid fonksiyonlarının dengelenmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca yoğurt suyu tokluk hissi ile zayıflama programınızda iyi bir seçenektir.
Guatr hastalığını önlemede yardımcı olur: Yoğurt suyu tiroit bezlerinin çalışmasına yardımcı olduğu kadar guatr hastalığının da önlenmesine yardımcı olur. Kısacası yoğurt suyu guatıra ve tiroide iyi gelen besinler, içecekler arasında en ön sırayı tutar.
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