Yoğurt suyunun muhteşem faydaları

Kalsiyum deposu olarak bildiğimiz yoğurt suyu kilo problemlerinden, tiroide, diyabetten cilt sağlığına kadar pek çok derde deva. Peki vücudumuza birçok açıdan faydalı olan yoğurt suyunu içmeyi denediniz mi? İşte yoğurt suyunun inanılmaz faydaları...Kemik erimesine iyi gelir Yoğurt suyu, kemik gelişimi için çok önemli olduğundan mucizevi bir besindir. Günün her saatinde kullanılabilir. Ayrıca yaşlılarda kemik erimesini önlemede çok önemli rolü vardır.