Yoğurt suyu zayıflatıyor üstelik triod derdine de deva

Sağlıklı bir şekilde diyet yapıp kilo vermek isteyenlere diyetisyen Arzu Karabulut, yoğurt suyunu önerdi. Yoğurt suyu böbrek taşından da kurtarıyor. İşte yoğurt suyunun faydaları.

Yoğurt suyu zayıflatıyor üstelik triod derdine de deva

Diyetisyen Arzu Karabulut, yoğurt suyunun böbrek taşından ve kilo sorunundan kurtardığını vurguladı. Ürünün tiroid sorunlarına da cevap verdiğini anlatan Karabulut, şunları ifade etti: "Yoğurdun ve suyunun içeriğinde bulunan kalsiyum, protein ve B vitaminleri açlık hissini ortadan kaldırırken, yağ yaktırır. Hücre yenilenmesinde de önemli rol oynar. Ara öğünlerde salatalık, nane, birkaç kaşık yoğurt ve yoğurt suyu ile yapılan cacık, sıhhatli şekilde kilo verilmesinde yardımcı olacaktır.

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Yoğurt suyu zayıflatıyor üstelik triod derdine de deva

Yoğurt suyunun içinde yer alan faydalı bakteriler ile bağırsak florası dengelenerek, kabızlık sorunun giderilmesine yardımcı olur. Halsizlik, kilo artışı ve anksiyet gibi sorunlara neden olan trioid derdine de deva yoğurt suyu. Bilhassa maden suyu, yoğurt suyu ve birkaç kaşık yoğurtla yapacağınız ayran, tiroid fonksiyonlarının dengelenmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca yoğurt suyu tokluk hissi ile zayıflama programınızda iyi bir seçenektir.

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Yoğurt suyu zayıflatıyor üstelik triod derdine de deva

Şeker hastası ya da insülin direnci olan bireyler için yoğurt suyu, doğal ilaç görevi görüyor. Kan şekerini dengede tutarak, bireyin direncinin arttırılmasında oldukça faydalı. Ayrıca tokluk hissi ile beraber bireyin daha dingil ve huzurlu hissetmesine yardımcı oluyor. Yoğurt suyuna nane, kekik ve pul biber gibi ödem sökücü baharatlar ekleyerek, ara öğünlerde kendinize hem lezzetli hem de etkili bir tedavi sunabilirsiniz.

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Yoğurt suyu zayıflatıyor üstelik triod derdine de deva

Fitness, pilates, koşu ve tempolu yürüyüş gibi kasları çalıştırırken yoran birçok spor branşında, ekstradan kasların beslenmesi ve yenilenme döngüsüne katkı yapılması gerekir. Yoğurt suyu da ihtiva ettiği B2 vitamini ve doğal whey proteini takviyesine imkan tanımaktadır.

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