Yoğun bakımdan çıkmıştı İrem Derici'nin rezil görüntüleri içip içip...

Yoğun bakımdan çıkmıştı İrem Derici'nin rezil görüntüleri içip içip...

Şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz yılın son günlerinde yoğun bakıma kaldırılarak tüm sevenlerini korkutmuştu. Son zamanlarda aşırı zayıflayan, iddialara göre günde sadece 2 bira ile beslenen İrem Derici apar topar yoğun bakıma alınmıştı. Günlerce yoğun bakımdan çıkması beklenen İrem Derici'den güzel haber gelmişti. Ardından 5-6 kilo aldığını ve daha sağlıklı olduğunu söylemişti. Ancak İrem Derici'nin son çekilen görüntüleri herkesin ağzını açık bırakacak cisnten.

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Yoğun bakımdan çıkmıştı İrem Derici'nin rezil görüntüleri içip içip...

Sağlık problemleri nedeniyle günlerce hastanede kalan İrem Derici'nin yine kendine dikkat etmediği verdiği son görüntülerle daha da anlaşıldı. İrem Derici alkolü fazla kaçırınca ayakta duramadı. Önceki akşam arkadaşlarıyla birlikte Cihangir'de bir mekan çıkışı objektiflere yansıyan şarkıcı İrem Derici, alkolün dozunu fazla kaçırınca ayakta duramadı.



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Yoğun bakımdan çıkmıştı İrem Derici'nin rezil görüntüleri içip içip...

Yanındaki arkadaşının desteğiyle yürümeye çalışan İrem Derici, düşme tehlikesi geçirdi. Muhabirlerin kendisini çektiğini görünce de etrafa küfürler savurdu. İrem Derici muhabirlerin, ''Fazla mı alkol aldınız?'' sorusu üzerine ise oldukça gerildi.

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Yoğun bakımdan çıkmıştı İrem Derici'nin rezil görüntüleri içip içip...

İrem Derici, magazin gündemini söylediği gaflarla ve hareketleriyle sarsmaya devam edecek gibi görünüyor. İrem Derici geçtiğimiz günlerde de Meclis Başkanı’nın yanında da ilginç cümleler kurmuş ve o gece alkollü olduğu iddia edilmişti.



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