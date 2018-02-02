Yoğun bakımdan çıkmıştı İrem Derici'nin rezil görüntüleri içip içip...

Şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz yılın son günlerinde yoğun bakıma kaldırılarak tüm sevenlerini korkutmuştu. Son zamanlarda aşırı zayıflayan, iddialara göre günde sadece 2 bira ile beslenen İrem Derici apar topar yoğun bakıma alınmıştı. Günlerce yoğun bakımdan çıkması beklenen İrem Derici'den güzel haber gelmişti. Ardından 5-6 kilo aldığını ve daha sağlıklı olduğunu söylemişti. Ancak İrem Derici'nin son çekilen görüntüleri herkesin ağzını açık bırakacak cisnten. Twitter

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Sağlık problemleri nedeniyle günlerce hastanede kalan İrem Derici'nin yine kendine dikkat etmediği verdiği son görüntülerle daha da anlaşıldı. İrem Derici alkolü fazla kaçırınca ayakta duramadı. Önceki akşam arkadaşlarıyla birlikte Cihangir'de bir mekan çıkışı objektiflere yansıyan şarkıcı İrem Derici, alkolün dozunu fazla kaçırınca ayakta duramadı.







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Yanındaki arkadaşının desteğiyle yürümeye çalışan İrem Derici, düşme tehlikesi geçirdi. Muhabirlerin kendisini çektiğini görünce de etrafa küfürler savurdu. İrem Derici muhabirlerin, ''Fazla mı alkol aldınız?'' sorusu üzerine ise oldukça gerildi.



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