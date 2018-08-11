Yoğun bakımda kabus dakikaları: Doktora saldırdılar!

HASTA YAKINLARI ÇAĞRILDI: Olayla ilgili bilgi veren Dr. İsmail Polat, “Sabah saatlerinde kalp krizi geçiren bir hasta geldi ve durumu kötüydü. Acil bir şekilde yoğun bakıma aldık. Hastaya ilk müdahaleyi hızlıca yaptık ama ilerleyen saatlerde kalbi durdu. Yaklaşık 1 saat kalp masajı yaptık ama yanıt alamadık. Haber vermek için hasta yakınlarının yanında gittim. Haberi verdim ve bir hasta yakını yumruk attı. Kendimi bir anda geri çektim ve yumruk duvara denk geldi. Bir hasta yakının bağırması ile diğer hasta yakınları kapıları ve camları kırarak bize saldırdı” dedi.