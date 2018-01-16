YLSY 2017 sınav sonuçları ÖSYM sorgu ekranı

Yurtdışında yüksek lisans yapmak isteyenlerin girdiği sınav olan YLSY sonuçları belli oldu. MEB tarafından verilen burs ile yurt dışında lisansüstü öğrenim görmeye hak kazanacak adayların kurum kontenjanlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. ÖSYM tarafından YLSY sınav sonuçları açıklandı.

2017 YLSY Kurum Kontenjanları Tercih Sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç açıklama sayfasına giderek tercih sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

2017 YLSY TERCİH SONUÇLARI Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle: 1416 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımızca verilen burs ile yurt dışında lisansüstü öğrenim görmeye hak kazanacak adayların kurum kontenjanlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmış ve sonuçlar ÖSYM'nin internet adresinden yayınlanmıştır.

YLSY BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Başvuru tarihi bitimine kadar yurt içinde en az 4 (dört) yıllık eğitim veren fakülte/yüksekokul veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Yurt dışında bir yükseköğretim kurumundan mezun olanların denklik işlemlerini başvuru tarihinden önce tamamlaması gerekmektedir.),

c. 2012 Sonbahar, 2013 İlkbahar-Sonbahar, 2014 İlkbahar-Sonbahar, 2015 İlkbahar-Sonbahar, 2016 İlkbahar-Sonbahar ve 2017 İlkbahar dönemlerinde yapılan ALES’te, tercih edilebilecek programın kabul ettiği puan türünden en az 70 almış olmak,

ç. 1987 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,

(Her ne sebeple olursa olsun 18 yaşından sonra yaş düzeltmesi yaptırmış olanların yaşlarının hesabı, düzeltmeden önceki doğum tarihine göre yapılır. Adayların yaş kontrolü başvuru aşamasında ÖSYM tarafından MERNİS’ten alınan bilgiler doğrultusunda yapılacaktır. Yaş düzeltmesi yaptırmış adaylardan yaş düzeltmesi yapılmadan önceki yaşı bu kurala uymayanların yerleştirmesi yapılsa bile yerleştirme sonuçları MEB tarafından geçersiz sayılacaktır.)

d. Yükseköğrenimi sırasında kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

e. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerlikten muaf olmak, askerliğini yapmış veya erteletebilecek durumda bulunmak),

f. Sağlık durumu yurt dışında öğrenim görmeye ve Türkiye’nin her yerinde çalışmaya elverişli olmak

(Kontenjanlara yerleştirilen adaylardan sağlık kurulu raporu istenecektir.),

g. Lisans öğrenimi ile ilgili genel akademik not ortalaması “4 üzerinden 2.50”, “100 üzerinden 65,00″ veya daha yukarı olmak,

ğ. Daha önce 1416 sayılı Kanun kapsamında yüksek lisans öğrenimini başarıyla tamamlamış olup (doktora öğrenimini tamamlayanlar hariç) mecburi hizmetlerini ifa etmiş adaylar başvurabilirler. Ancak bu adaylar sadece doktora öğrenimi için burstan yararlanabilirler. Bu adaylardan bursluluğa hak kazananlar, yurt içinde veya yurt dışında öğrenime başlamadan önce mecburi hizmetini yaptığını belgelendirmek zorundadır. 1416 sayılı Kanun kapsamında doktora öğrenimini tamamlamış olanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

h. Kılavuzun 8.2 b) maddesinde yer alan “2014, 2015 ve 2016 YLSY kapsamında ÖSYM tarafından kurum kontenjanlarına yerleştirilenlerin başvuru, seçme ve yerleştirme işlemleri iptal edilecektir.” hükmü gereği, 2014, 2015 ve 2016 YLSY kapsamında ÖSYM tarafından kurum kontenjanlarına yerleştirilenlerin tercih yapmaları sistemde engellenecektir.

İstenen belgelerin “T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü, Bakanlık Merkez Bina 6. Kat C Blok 06648 Bakanlıklar/ANKARA” adresine eksiksiz olarak ulaştırılması gerekmektedir. İstenen belgeleri belirtilen süre içerisinde ulaştırmayan adaylar, bu yerleştirmeden doğan tüm haklarını yitireceklerdir . Yapılacak işlemler ve istenen belgeler ile ilgili duyurular http://yyegm.meb.gov.tr adresinden yapılacak.

Yerleştirilen adayların, belgelerinin değerlendirilmesinden sonra yapmaları gereken diğer işlemler ile bursun kullandırılma şekli ve takvimi http://yyegm.meb.gov.tr adresinden duyurulacak.

Yurt dışında resmî burslu statüde öğrenim gör meye hak kazanan öğrencilerden herhangi bir nedenle bir kuruma karşı mecburi hizmetle yükümlü olanlar, yurt içinde veya yurt dışında öğrenime başlamadan önce mecburi hizmetini yaptığını , parasal karşılığını ödediğini ve ya para borcunu taksitle ödemede anlaştığını belgelendirmek zorundadır.