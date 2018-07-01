YKS'de 2. oturum başladı kaç dakika sürecek?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) bugün gerçekleştirildi. Öğrenciler sınavda ter dökerken, aileleri de dışarıda dua okuyup heyecanla sınavın sona ermesini bekliyor.

2 milyon 19 bin 853 adayın başvurduğu AYT’de adaylar, alanlarına göre 160 sorunun olduğu dört testten istediklerini yanıtlayacak. ‘Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1’ (Türk Dili ve Edebiyatı’nda 24, Coğrafya-1’de 6, Tarih-1’de 10 soru), ‘Matematik’, ‘Sosyal Bilimler 2’ (Coğrafya-2 ve Tarih-2’den 11’er, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’nden 6, Felsefe Grubu’dan 12) ile ‘Fen Bilimleri’nden (Biyoloji ve Kimya’dan 13’er, Fizik’ten 14) 40’ar soru olacak. Lisans programı seçeceklerin başvurduğu AYT’de tercih hakkı kazanabilmek için 180 barajını geçmek şart.

SAAT 10 İTİBARİYLE AYT ADAYLARI BİNALARA ALINMIYOR: YKS’nin ikinci oturumu olan ve saat 10.15’te başlayacak AYT’ye katılacak adayların sınav binalarına girişi saat 10.00’da durduruldu. ÖSYM’nin geçen yıldan itibaren uyguladığı ’15 dakika kuralı’ gereği sınavlar başlamadan 15 dakika önce adaylar binalara alınmıyor.

2 milyon 19 bin 853 adayın başvurduğu AYT için öğrenciler saat 09.00’da sınav binalarına alınmaya başladı. Saat 10.00’dan itibaren de binalara girişler durduruldu. ÖSYM’nin ilk defa geçen yıl uyguladığı ’15 dakika kuralı’ gereği sınavlar başlamadan 15 dakika önce adaylar binalara alınmıyor.