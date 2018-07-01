YKS yorumları AYT nasıldı sınav soru ve cevaparı nasıldı-zor mu?

YKS sınav oturumları sona erdi. Şimdi öğrenciler YKS sınav soru cevapları nasıldı, sorular kolay mıydı sorularınızı yanıtını araştırmaya ve ÖSYM'den önce kendi aralarında tartışmaya başladı. Hayalindeki üniversiteye girmek için adaylar 2 zorlu oturuma girdi. Birinci oturum cumartesi günü yapılan TYT sınavı oldu. Bugün ise YKS'nin son oturumu olan AYT sınavı yapıldı. Peki AYT sınavı nasıldı, sorular kolay mıydı yoksa zor mu? YKS sınav yorumları ve soru değerlendirme haberimizde...

AYT sınavına öğrenciler 10.15'te başladı ve sınav 180 dakika sürdü. YT’de adaylar, alanlarına göre 160 sorunun olduğu dört testten istediklerini yanıtladı.

YKS soruları ve cevapları 1 Temmuz Pazar akşam saatlerinde yayınlanacak.

‘Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1’ (Türk Dili ve Edebiyatı’nda 24, Coğrafya-1’de 6, Tarih-1’de 10 soru), ‘Matematik’, ‘Sosyal Bilimler 2’ (Coğrafya-2 ve Tarih-2’den 11’er, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’nden 6, Felsefe Grubu’dan 12) ile ‘Fen Bilimleri’nden (Biyoloji ve Kimya’dan 13’er, Fizik’ten 14) 40’ar soru soruldu.

Peki AYT Türkçe soru cevapları nasıldı, sorular zor muydu? AYT Matematik sorularında zorlandığını söyleyen öğrenciler AYT matematik soru cevapları hakkında ne düşünüyor, en zor ve kafa karıştıran AYT matematik sorusu hangisiydi? Yorumlarınzı yazın anında internethaber'de yayınlayalım...

YKS SORU CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK: YKS soruları ve cevapları 1 Temmuz Pazar akşam saatlerinde yayınlanacak.

2 milyondan fazla aday üniversiteli olabilmek için YKS'de ter dökecek. YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 30 Haziran Cumartesi, ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) de 1 Temmuz Pazar gerçekleştirildi.

TYT'de Türkçe testinden 40, Sosyal Bilimler testinden 20, Temel Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltildi. AYT'de ise adaylar Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinden 40, Sosyal Bilimler-2 testinden 40, Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 40 soru, YDT'de ise 80 soru çözdü.

Öte yandan, TYT'ye 2 milyon 381 bin 784 aday, AYT'ye 2 milyon 19 bin 853 aday, YDT'ye 131 bin 453 aday başvurdu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından, YKS sorularının tamamı ise 1 Temmuz Pazar günü akşam internet sitesinden yayımlanacak.

YENİLİKLER ADAYLARI OLUMSUZ ETKİLEDİ: Marmara Üniversitesi’nde sınava girecek olan Ege Madenci adlı aday, YKS’ye hazırlanırken özel ders aldığını ve kursa gittiğini belirterek, “İlk kez üniversite sınavına katılıyorum. Boğaziçi Üniversitesi’nde dil eğitimi almak istiyorum. TYT’de Türkçe’de zorlandım. Sorular uzundu, zaman yetmedi. Sistemin değişmesine dil testi için sevindim ancak genel olarak yapılan yenilikler öğrencileri olumsuz etkiledi” dedi.

Berkay Şahin ise, “İlk oturumda Türkçe ve sosyal bilimler testi iyi geçti. Matematikte zorlandım, farklı sorular vardı. Bugün AYT’ye katılacağım. Heyecanlıyım. Psikoloji okumak istiyorum. Çalıştım ama eski sistemde daha iyiydi. Yeni sistem üzdü, eski oturum arasına birkaç hafta vardı, şimdi ise art arda olması heyecana neden oluyor” diye konuştu.

ADAYLARA UYARI: İstanbul Üniversitesi ana kampüs girişinde öğrencilere uyarı yazısı da yer aldı. Sınav salonlarına alınması yasak olan cep telefonu, fotoğraf makinesi, saat gibi cihazların görselleriyle listelendiği duyuruda, “Sınava aşağıdakilerden biriyle girerseniz sınavınız iptal edilir!” denildi.