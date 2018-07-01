YKS Sosyal bilimler soru cevapları kitapçık türüne 2018 ÖSYM sınavı

YKS soru cevapları ne zaman açıklanacak, bugün saat kaçta YKS Sosyal bilimler soru cevapları erişime açılacak araştırmaları YKS sınavının ardından devam ediyor. Binlerce öğrenci YKS sonuçlarından önce kendi değerlendirmesini yapmak ve puan hesaplaması yapmak için YKS soru cevaplarına kilitlendi. YKS Sosyal bilimler soru cevaplarının kitapçık türüne bu akşam saat 19.00'dan sonra ÖSYM sayfasında erişime açılması bekleniyor. YKS Sosyal bilimler soru cevapları ÖSYM ile aynı anda haberimizde olacak.

Barajı geçmek için öğrencilerin Alan Yeterlilik Testi'ndeki (AYT) 180'i geçmeleri gerek. Yani öğrenciler girdikleri sınavda TYT’den 15 net AYT'den 20 net yapmak zorunda.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: YKS sınav sonuçları ÖSYM'den alınan bilgilere göre 31 Temmuz'da açıklanacak.

2018 YKS BARAJ PUANI KAÇ: Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin gireceği 2018 YKS sınavı baraj puanı belli oldu. Buna göre yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavın barajını geçmek için en az TYT’de 150’yi geçmek, Alan Yeterlilik Testi'ndeki (AYT) 180'i geçmeleri gerek. Yani öğrenciler girdikleri sınavda TYT’den 15 net AYT'den 20 net yapmak zorunda.

HANGİ OTURUM KAÇ SORU: YKS'nin birinci oturumu TYT ve ikinci oturumu AYT adayları saat 10.00'dan sonra, YDT adayları saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

TYT'de Türkçe testinden 40, Sosyal Bilimler testinden 20, Temel Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru soruldu.

AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinden 40, Sosyal Bilimler-2 testinden 40, Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 40 soru, YDT'de ise 80 soru soruldu.