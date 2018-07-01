  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

YKS soru cevapları ne zaman açıklanacak-2018 ÖSYM yeni açıklama

YKS soru cevapları ne zaman açıklanacak-2018 ÖSYM yeni açıklama

2018 YKS sınavları bugün sona erdi. Hayalini kurduğu üniversitede eğitim görmek için bügun binlerce öğrenci sınava girdi. TYT ve AYT oturumları sona erdi. Şimdi gözler ÖSYM'nin yayınlayacağı YKS sınavı soru cevaplarına çevrildi. YKS soru cevapları bugün ÖSYM tarafından saat 19.00'dan itibaren açıklanacak.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 01-07-2018 14:00 - Güncelleme: 01-07-2018 14:00

2018 YKS sınavı soru cevapları ne zaman yayınlanır, bugün saat kaçta YKS soru cevapları yayınlanacak araştırmaları şu dakikalarda iyice arttı. YKD sınav oturumları olan TYT ve AYT oturumları sona erdi. Şimdi gözler ÖSYM'nin açıklayacağı YKS soru cevaplarında. 2018 YKS soru cevapları kitapçık türüne göre bu akşam 19.00'dan sonra erişime açılacak. YKS sonuçlarını e-okul sistemi üzerinden TC numarası ve öğrenci şifresi ile öğrenebilirsiniz. 

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: YKS sınav sonuçları ÖSYM'den alınan bilgilere göre 31 Temmuz'da açıklanacak.

2018 YKS BARAJ PUANI KAÇ: Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin gireceği 2018 YKS sınavı baraj puanı belli oldu. Buna göre yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavın barajını geçmek için en az TYT’de 150’yi geçmek, Alan Yeterlilik Testi'ndeki (AYT) 180'i geçmeleri gerek. Yani öğrenciler girdikleri sınavda TYT’den 15 net AYT'den 20 net yapmak zorunda.

HANGİ OTURUM KAÇ SORU: YKS'nin birinci oturumu TYT ve ikinci oturumu AYT adayları saat 10.00'dan sonra, YDT adayları saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

TYT'de Türkçe testinden 40, Sosyal Bilimler testinden 20, Temel Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru soruldu.

AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinden 40, Sosyal Bilimler-2 testinden 40, Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 40 soru, YDT'de ise 80 soru soruldu.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN YKS soru cevapları ne zaman açıklanacak-2018 ÖSYM yeni açıklama haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro