YKS soru cevapları açıklama saati ÖSYM TYT-AYT soru cevap anahtarı

2018 YKS sınavı soru cevapları ne zaman yayınlanır, bugün saat kaçta YKS soru cevapları yayınlanacak araştırmaları şu dakikalarda iyice arttı. YKD sınav oturumları olan TYT ve AYT oturumları sona erdi. Şimdi gözler ÖSYM'nin açıklayacağı YKS soru cevaplarında. 2018 YKS soru cevapları kitapçık türüne göre bu akşam 19.00'dan sonra erişime açılacak. YKS sonuçlarını e-okul sistemi üzerinden TC numarası ve öğrenci şifresi ile öğrenebilirsiniz.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: YKS sınav sonuçları ÖSYM'den alınan bilgilere göre 31 Temmuz'da açıklanacak.

2018 YKS BARAJ PUANI KAÇ: Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin gireceği 2018 YKS sınavı baraj puanı belli oldu. Buna göre yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavın barajını geçmek için en az TYT’de 150’yi geçmek, Alan Yeterlilik Testi'ndeki (AYT) 180'i geçmeleri gerek. Yani öğrenciler girdikleri sınavda TYT’den 15 net AYT'den 20 net yapmak zorunda.

HANGİ OTURUM KAÇ SORU: YKS'nin birinci oturumu TYT ve ikinci oturumu AYT adayları saat 10.00'dan sonra, YDT adayları saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

TYT'de Türkçe testinden 40, Sosyal Bilimler testinden 20, Temel Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru soruldu.

AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinden 40, Sosyal Bilimler-2 testinden 40, Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 40 soru, YDT'de ise 80 soru soruldu.