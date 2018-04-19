YKS sonuçları ne zaman açıklanacak ÖSYM kesin tarih

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, YKS sonuç bilgisi de geç açıklanacak diye telaşlanan öğrencileri sevindirecek açıklama ÖSYM'den geldi. Üniversite giriş sınavı YKS sonuçları daha önce belirtilen tarihte yani 31 Temmuz'da açıklanacak. Öğrenciler YKS sınav sonuç bilgisini 31 Temmuz'da öğrenebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bugün saat 13.30’da “sınav takvimi” için toplandı. Takvimde YKS sonuçlarının açıklanması tarihinde değişiklik yapılmadı. Buna göre sınav sonuçları daha önceden açıklandığı gibi 31 Temmuz’da ilan edilecek.

YENİ YKS SINAV TARİHLERİ: Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) 23-24 Haziran'da yapılması planlanan YKS'nin 30 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılması kararı, bugün ÖSYM Yönetim Kurulu'nda görüşüldü. ÖSYM Yönetim Kurulu, YKS sınavının 30 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılmasına ve buna göre ÖSYM 2018 Sınav Takvimi'nde değişiklik yapılmasına karar verdi.

ÖSYM Başkanlığı, YKS sınav sonuçlarının açıklanma tarihi olarak önceden belirlenen 31 Temmuz 2018'de ise değişiklik yapılmamasını kararlaştırdı.