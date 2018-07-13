YKS sonuçları ne zaman 2018 ÖSYM AİS sonuç açıklama bilgisi

2018 YKS sınav sonuçları ne zaman, kaç gün kaldı araştırmaları her geçen gün artıyor. Hayalindeki üniversiteye girmek için 31 Haziran-1 Temmuz arasında AYT ve TYT oturumlarına giren öğrenciler şimdi de ÖSYM'den gelecel YKS sonuçları haberine kilitlendi. YKS 2018 tercih kılavuzuna göre üniversite sınavç sonuçları (YKS) 31 Temmuz'da ösym ais üzerinden TC şifresi ile sorgulanacak. YKS sonucuna göre barajı geçen adaylar 24 tane üniversite tercih edebilecek. Üniversite kayıt işlemleri ise 3-7 eylülde yapılacak.

İşte ÖSYM'den yapılan açıklama: "2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 3-10 Temmuz 2018 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir."

TERCİHLER 7-14 AĞUSTOS’TA: ‘YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na göre, tercihler 7-14 Ağustos arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde (AİS) yapılacak. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor.

YKS baraj puanı nedir: Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin gireceği 2018 YKS sınavı baraj puanı belli oldu. Buna göre yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavın barajını geçmek için en az TYT’de 150’yi geçmek, Alan Yeterlilik Testi'ndeki (AYT) 180'i geçmeleri gerek. Yani öğrenciler girdikleri sınavda TYT’den 15 net AYT'den 20 net yapmak zorunda.

Üniversite kayıtları ne zaman olacak: Yerleştirmelerin ardından kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül arasında olacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül’de yapılacak.

Kılavuza göre açıklanan tarihler:

- Sınav sonuçları açıklama tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı

- Tercihler: 7 -14 Ağustos 2018

- Üniversite kayıtları: 3-7 Eylül 2018, e-kayıtlar: 3-5 Eylül 2018