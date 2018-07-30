YKS sonuçları kaçta açıklanacak ÖSYM YKS sonuç açıklama saati

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak ÖSYM AİS sonuç sayfası ne zaman erişime açıklacak ÖSYM net bilgiyi verdi. Binlerce lise son sınıf öğrencinin girdiği YKS sonuçları için heyecanlı geri sayım başladı. YKS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava katılım sağlayan binlerce üniversite adayı tarafından araştırılmaya başlandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başlığı altında Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Temel Yeterlilik Testini (TYT) gerçekleştiren ÖSYM, sınavlarının bitiminin ardından sonuç tarihini açıkladı. İşte ÖSYM tarafından belirlenen tarih...

YKS sonuçları 31 Temmuz Salı günü açıklanacak ancak henüz saatle ilgili bir bilgilendirme yapılmadı.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler. TYT’ de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilirler.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK: Sonuçların açıklanmasının hemen ardından tercih dönemi için süreç başlamış olacak. Tercihler, 7-14 Ağustos tarihlerinde yine Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınacak. Tercih bildirim işlemi tamamladıktan sonra ‘Tercih Süresi’ içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerde değişiklik yapılabilecek. Tercih işlemi tamamladıktan sonra ‘Tercih Süresi’ içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinin mutlaka kontrol edilmesi ve yazıcıdan tercih listesinin dökümünün alınması gerekiyor.

Tercih yapabilmek için YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’nden (TYT) en az 150 puan almak koşuluyla, bir lisans programını tercih edebilmek için programın puan türünde en az 180 puan almış olmak gerekiyor. Meslek yüksekokullarında bir program tercih edebilmek içinse TYT puanının en az 150 ve üzeri olması lazım.