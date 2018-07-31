YKS sonuçları açıklandı: Tercihler 7-14 Ağustos’ta!

ÖSYM, YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınav) sonuçlarını dün gece açıkladı. YGS sonuçları yeni günün ilk dakikalarında ÖSYM'nin web sitesinden duyuruldu. Adaylar, sınav sonuçlarına göre tercihlerini, T.C kimlik numarası ve şifreleriyle 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden yapabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 30 Haziran ve 1 Temmuz’da toplam üç oturumda düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuçlarını açıkladı.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM’nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilirler.

SONUÇ BELGESİNDE HANGİ BİLGİLER OLMALI?

Adayların sonuç belgesinde sırasıyla şu bilgiler yer almalı:

- Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı,

- Birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı ve başarı sırası,

- Varsa Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) puanları ile başarı sıraları,

- Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP),

- Yerleştirme puanları ve başarı sıraları.

TERCİHLER AĞUSTOS’TA

ÖSYM’nin bilgi amacıyla yayınladığı "2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları" ön kılavuzuna göre, üniversite adayları 7-14 Ağustos’ta tercih işlemlerini tamamlayabilecek. Adaylar tercihlerini, T.C kimlik numarası ve şifreleriyle 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden yapabilecek. Bunun dışında posta, fax, e-posta gibi herhangi bir yolla ÖSYM’ye yapılan tercihler kabul edilmeyecek. Bu işlemler tamamlandıktan sonra adaylar, tercih süresi içinde aynı adresten tercihlerinde değişiklik yapabilecek. Yerleştirme sonuçlarıysa 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresi üzerinden duyurulacak. ÖSYM’nin ön kılavuzunda tercih sonuçlarının ne zaman duyurulacağıyla ilgili bir tarih belirtilmiyor.

ÖNLİSANS İÇİN 150, LİSANS İÇİN 180 PUAN KOŞULU

YKS sonuçlarını öğrenen adayların yapması gereken ilk iş, puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde bulundurarak önlisans veya lisans programlarının hangilerinden tercih yapabileceklerini saptamak olacak. Ardından sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını belirleyerek, bunların kodlarını, adlarını ve bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazmaları gerekiyor. Peki kimler ön lisans, kimler lisans tercihinde bulunabilecek?

Önlisans programlarını, 2018-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebilecek. Lisans programlarından tercih yapabilmek içinse AYT’den180 ve üzerinde puan alma koşulu bulunuyor.

TERCİH SÜRESİ İÇİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR

ÖSYM’nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemini tamamlayan adayların ekranda, “2018- YKS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir” ifadesini mutlaka görmesi gerekiyor. Tercih bildirim işlemini tamamladıktan sonra 7-14 Ağustos arasında 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden tercihlerde değişiklik yapmak mümkün. Tercih süresi tamamlandıktan sonra herhangi bir değişiklik yapılamayacak. Tercih işlemini tamamlayan adaylara, 7-14 Ağustos arasında 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmesi ve yazıcıdan tercih listesinin çıktısını alarak saklaması öneriliyor.

KAYITLAR EYLÜL AYINDA

YKS yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Fakat, tercihlerine göre bir programa yerleşecek adayların üniversitelere kayıt takvimleri ÖSYM’nin bilgi amacıyla yayınladığı ön kılavuzda yer alıyor. Buna göre YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül arasında gerçekleştirilecek.