YKS para yatırma banka listesi-üniversite para yatırma sayfası

2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvurular bugün sona eriyor, son saat 17.59 olarak açıklandı. İnternet üzerinden başvurular yarın 23.59'a kadar alınacak. YKS'ye başvurusunu süresi içinde yapamayan adaylar, "Geç başvuru günü" olarak belirlenen 4 Nisan Çarşamba günü müraacat edebilecek.

1 Mart'ta başlayan YKS sınav başvurusu için son tarih 21 Mart. 018 ÖSYM sınav takvimine göre YKS,TYT VE AYT sınavları 23-24 Haziran arasında yapılacak. TYT 50 lira, TYT ile birlikte AYT 100 lira, TYT VE YDT'ye birlikte girmek isteyenler150 lira yatırıcaklar. Akbank, Al Baraka, Finans Bank VE Halkbank'a yatıracaklar.

2 YIL GEÇERLİLİK UYGULAMASI NASIL İŞLEYECEK: Yeni sınav sistemiyle üniversite hazırlık süreçlerine gelen en büyük değişikliklerden biri herhangi bir yılda aldığınız puanın bir sonraki sene de geçerli olması. Adaylar TYT'den 200 ve üzeri puan alabilirlerse bu puanı tercih yapmadıkları takdirde isteğe bağlı olarak bir sonraki yıl da kullanabilecekler. Burada altı çizilmesi gereken nokta, bu uygulamanın bir zorunluluk değil, bir tercih olarak tasarlanmıış olmasıdır.

Örneğin; 2018 yılındaki Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren bir aday ilk aşamada 200 puan alırsa, 2019'da ilk oturuma yeniden girmeden sadece 2. oturum sınavlarına katılabilecek. Aday iki yılda istediği puanlardan birini kullanabilecek. Yani adayın 2018 yılındaki puanı, 2019 yılında aldığınız sonuçtan daha iyiyse tercih yaparken bir önceki yılın ilk oturum puanını kullanabilecek.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR: Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvuru ücreti belirlendi. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Sınavı'na girecek adaylar her oturum için 50'şer lira ödeyecek.

YKS ÜCRETLERİ NE KADAR: ÖSYM tarafından YKS ücretleri belirlendi. Üniversiteye girişte 23 Haziran 2018 Cumartesi günü uygulanacak birinci oturum olan TYT ve 24 Haziran 2018 Pazar günü uygulanacak AYT ile aynı gün öğleden sonra yapılacak Yabancı Dil Sınavı'na başvuru ücretinin 50'şer lira olduğu öğrenildi. Belirlenen yeni ücretlere göre TYT ile AYT olmak üzere iki oturuma girecek bir aday 100 lira ödeyecek. Ayrıca geç başvurular 75 TL ödenecek.

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK: Bu yıl ilk defa uygulanacak YKS sınavı ile ilgili tüm detaylar belli oldu. ÖSYM YKS kılavuzunu yayımladı ve adaylar 1-21 Mart tarihleri arasında başvurularını yapacaklar. Üniversite giriş sınavı olacak 2018 YKS, TYT ve AYT olarak iki oturumda gerçekleşecek. Ayrıca yabancı dil sınavı olan YKS de ayrı bir oturum olarak yapılacak.

SINAVLAR KAÇ DAKİKA OLACAK: Sınav süresi ise 135 dakika olarak belirlendi.YGS-LYS sisteminde test türüne göre farklılık göstermekle beraber bir soruya 1,5 - 1,7 dakika süre düşüyor. YGS-LYS'den önce yapılan ÖSS'de ise soru başına 1 dakika veriliyordu.

BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATACAK: 2018-YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini aşağıda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklar.

* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç )

* Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

ADAYLAR HANGİ SINAVLARA GİRECEK: Tıpkı YGS-LYS sisteminde olduğu gibi YKS sisteminde de adaylar istedikleri sınava girebilecek. Buradaki en büyük detay sınavların ayrı ayrı mı yoksa bir bütün olarak mı yapılacağı hususunda. Büyük bir ihtimalle YÖK ve ÖSYM, sınav giriş çıkışlarında dikkat dağınıklığını azaltmak için her sınava farklı bir saat belirleyecek ve bu sınavlar arasına kısa aralar koyacak.

Temel olarak sözel çıkışlı adaylar Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya ve Sosyal Bilimler sınavlarından, eşit ağırlık çıkışlı adaylar Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya ve Matematik sınavlarından, sayısal çıkışlı adaylar ise Matematik ve Fen Bilimleri sınavlarına girecek. Ancak adaylar kendi bölümlerinin testleri dışında diğer sınavlara da girebilecek. Yani bir aday isterse bütün soruları çözebilecek.

PUANLAR NASIL HESAPLANACAK: Yeni sistemle adayların yerleştirme puanları hesaplanırken ilk oturumun dolayısıyla Türkçe ve Temel Matematiğin önemi artıyor. Lisans yerleştirmelerinde kullanılacak bütün puan türlerinde ilk oturumun ağırlığı yüzde 40 olacak. Diğer yüzde 60 ise adayın tercih yapacağı bölüme göre değişiklik gösterecek.

Sözel bölümler için puan hesaplaması TYT'nin yüzde 40'ı Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya ve Sosyal Bilimler testlerinin yüzde 60'ı;

Eşit Ağırlık bölümleri için TYT'nin yüzde 40'ı Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya ve Matematik testlerinin yüzde 60'ı;

Sayısal bölümler için TYT'nin yüzde 40'ı; Matematik ve Fen Bilimleri testlerinin yüzde 60'ı;

Yabancı dil bölümleri için TYT'nin yüzde 40'ı; Yabancı dil sınavının ise yüzde 60'ı baz alınacak.