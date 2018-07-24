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YKS ne zaman açıklanacak 2018 ÖSYM açıklaması

YKS ne zaman açıklanacak 2018 ÖSYM açıklaması

YKS sonuçları ne zaman açıklanır araştırmaları üniversite sınava giren binlerce aday tarafından merak ediliyor. ÖSYM sınav sonuçları 2018 takvimine göre YKS sonuçları 31 Temmuz çarşamba günü online olara sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklanacak. İşte Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Temel Yeterlilik Testini (TYT) sonuçları hakkında yeni bilgi.

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Eklenme Tarihi: 24-07-2018 08:50 - Güncelleme: 24-07-2018 08:50

YKS sonuçları ne zaman açıklanır ÖSYM net bilgisi verdi. Binlerce lise son sınıf öğrencinin girdiği YKS sonuçları için heyecanlı geri sayım başladı. YKS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava katılım sağlayan binlerce üniversite adayı tarafından araştırılmaya başlandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başlığı altında Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Temel Yeterlilik Testini (TYT) gerçekleştiren ÖSYM, sınavlarının bitiminin ardından sonuç tarihini açıkladı. İşte ÖSYM tarafından belirlenen tarih...

ÜNİVERSİTE SINAVI (YKS) NE ZAMAN AÇIKLANACAK: Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başlığı altında Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Temel Yeterlilik Testini (TYT) gerçekleştiren ÖSYM, sınav sonuçlarını değerlendirmeyi tamamladıktan sonra erişime açacak. Sonuçların 31 Temmuz tarihinde açıklanması bekleniyor.

BAZI BÖLÜMLER AÇILDI, BAZILARI KAPATILDI: Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte kurulması ve kapatılması ile adlarının değiştirilmesi hakkındaki kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu kararıyla 13 üniversite bünyesinde yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu.

Buna göre, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı Eczacılık Fakültesi, Erciyes Üniversitesine bağlı Spor Bilimleri Fakültesi, Erzincan Üniversitesine bağlı Güzel Sanatlar Fakültesi, Gümüşhane Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Hitit Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi, İnönü Üniversitesine bağlı Alevilik Araştırmaları Enstitüsü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi, Necmettin Erbakan Üniversitesine bağlı Hemşirelik Fakültesi, Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği Fakültesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine bağlı Eczacılık Fakültesi, Selçuk Üniversitesine bağlı Hemşirelik Fakültesi ile Siirt Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi kuruldu.

KAPATILAN YÜKSEKOKULLAR: Söz konusu kararla Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Hitit Üniversitesine bağlı Sağlık Yüksekokulu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı Kahramanmaraş Sağlık Yüksekokulu ile Kilis 7 Aralık Üniversitesine bağlı Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu kapatıldı.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ: Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi'nin adı Mühendislik Fakültesi olarak değiştirildi.

TERCİHLER 7-14 AĞUSTOS’TA: ‘YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na göre, tercihler 7-14 Ağustos arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde (AİS) yapılacak. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor.

YKS baraj puanı nedir: Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin gireceği 2018 YKS sınavı baraj puanı belli oldu. Buna göre yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavın barajını geçmek için en az TYT’de 150’yi geçmek, Alan Yeterlilik Testi'ndeki (AYT) 180'i geçmeleri gerek. Yani öğrenciler girdikleri sınavda TYT’den 15 net AYT'den 20 net yapmak zorunda.

Üniversite kayıtları ne zaman olacak: Yerleştirmelerin ardından kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül arasında olacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül’de yapılacak.

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