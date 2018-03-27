YKS geç başvuru parası ne kadar-hangi banka?

2018 YKS sınavları ne zaman, 2018 YKS geç başvuru tarihi ne zaman, kaç para hangi bankaya yatırılacak? ÖSYM 2018 YKS başvuru sayfalarını geçtiğimiz günlerde kapattı. Peki çeşitli sebeblerden dolayı YKS başvurusu yapamayanlar, YKS geç başvuru işlemi ne zaman yapacaklar, son tarih ne ve YKS geç başvuru ücreti ne kadar oldu, hangi bankalara yatırılacak? Detaylar haberimizde.

YKS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN: YKS başvurularını kaçıranlar için geç başvuru tarihi 4 Nisan. Fakat bu adaylar her oturum için 50 yerine 75’er lira ödeyecek.

Sınav ücretinin de aynı gün ödenmesi gerekiyor. Ancak geç başvurularda sınav ücreti farklı olacak. TYT, AYT, YDT sınav ücretleri 75’er TL olacak.

Adayların önce başvuru işlemlerini tamamlaması ardından da sınav ücretini bankalara veya ÖSYM’nin internet sayfasındaki e-İŞLEMLER’de yer alan ‘ÖDEMELER’ alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatırması gerekiyor. Başvuru tarihini kaçıranlar için geç başvuru günü 4 Nisan. Sınav ücretinin de aynı gün ödenmesi gerekiyor. Ancak geç başvurularda sınav ücreti farklı olacak. TYT, AYT, YDT sınav ücretleri 75’er TL olacak.

YKS BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILACAK: YKS’ye başvuru yapacak olan öğrenciler, başvuruların nasıl yapılacağını sorguluyor. Üniversiteye geçiş için gerçekleştirilecek olan YKS’ye başvurular ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek.

Ayrıca adaylar, başvurularını kendi okullarından, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinden yapabilecekler.

Sınava başvurmak isteyen adayların yapacakları işlemler aşağıda sıralanmaktadır:

a) 2018-YKS Kıla vuzuna Erişim: Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışıyapılmayacaktır.

b) Başvuruların Nereye Yapılacağının Belirlenmesi: Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında öğrenim gören adaylar; başvurularını kendi okullarından, ÖSYM

Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinden yapacaklardır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) ve eğitim bilgisi (**) bulunan adaylar, başvurularını

bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru

merkezlerinin birinden yapacaklardır.

* Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından

reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.

* * Geçerli Eğitim Bilgisi: Eğitim bilgileri, MEB e-okul veya ÖSYM arşivi kaynaklı olup bu bilgilerinde herhangi bir düzeltme bulunmayanlar.