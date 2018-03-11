YKS başvurususu ÖSYM kılavuzu-YKS 2018 ne zaman?

ÖSYM 2018 YKS sınav başvuru kılavuzunu erişime açtı. Bu sene ilk kez uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvurusu 1 Mart Perşembe günü başladı. YKS için son tarih ise 2018 YKS ise 21 Mart olacak. Peki YKS kayıt ücreti ne kadar oldu hangi banara yatırılacak?

YKS başvuru kılavuzu yayımlandı. Üniversite adaylarının en çok merak ettiği konu YKS başvurularının ne zaman başlayacağı ve YKS başvuru ücretinin ne kadar olacağı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen üniversiteye geçiş sınavı YKS başvuruları 1 Mart'ta alınmaya başlayacak. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci, yarından itibaren başvuruları gerçekleştirecek. YKS'ye başvuru yapacak olan öğrenciler, başvuruların ne zaman, nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, YKS başvuru nasıl yapılır? 2018 YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS ücreti hangi bankaya yatırılacak? İşte 2018 YKS başvuruları ve sınav hakkında merak edilen her şey...

YKS BAŞVURU NASIL YAPILIR: YKS'ye başvuru yapacak olan öğrenciler, başvuruların nasıl yapılacağını sorguluyor. Üniversiteye geçiş için gerçekleştirilecek olan YKS'ye başvurular ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. Ayrıca adaylar, başvurularını kendi okullarından, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinden yapabilecekler.

YKS BAŞVURUSU SON GÜN NE ZAMAN: Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT), Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum, Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yabancı Dil Oturumu başvuruları 01 - 21 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacak.

YKS NE ZAMAN YAPILACAK: YKS 23-24 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılacak. TYT, 23 Haziran 2018 Cumartesi günü yapılacak. Sınav saat 10:15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek. AYT, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

YDT, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak. Sınav saat 15:45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

Adaylar dikkat: Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10:00'dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15:30'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacak.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR: Sadece TYT ’ye girecek adaylar 50,00 TL (Adayların TYT’ye girmesi zorunludur.),

TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek iste yen adaylar 10 0,00 TL,

TYT, AYT ve YDT’ nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 15 0,00 TL yatıracaklar.

YKS BAŞVURU PARASI HANGİ BANKAYA YATACAK: 2018-YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini aşağıda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklar.

* Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



* Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç )

* Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)