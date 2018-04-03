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YKS başvurusu geç başvuru süresi ve ücretleri yeni haber

YKS başvurusu geç başvuru süresi ve ücretleri yeni haber

YKS geç başvuruları yarın yani 4 Nisan'da başlıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS'ye geç başvuruda bulunacak adaylar için yeni uyarı. YKS geç başvuruları yarın başlayacak ve sadece 24 saat sürecek. YKS geç başvuru ücretleri de aynı gün bankaya yatacak. YKS geç başvuru ücreti TYT, AYT, YDT sınav ücretleri 75'er TL olacak.

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Eklenme Tarihi: 03-04-2018 13:40 - Güncelleme: 03-04-2018 14:10

YKS geç başvuruları ne zaman 2018, YKS geç başvuru nereye nasıl yapılacak ve YKS geç başvuru sınav ücretleri ne kadar oldu soruları araştırılıyor.

Değişen sınav sistemi ile üniversite adaylarının heyecanı dorukta. YKS ilk defa uygulanacak ve adaylar merak içinde. YGS ve LYS sınavlarının yerine gelen ve ilk defa yapılacak YKS’de başvuru süreci kısa bir süre önce son buldu. Fakat kaçıran adaylar YKS'ye geç başvuruda bulanabilecek. Peki YKS geç başvuru tarihi ne zaman, başvurular nasıl yapılacak? İşte Yükseköğretim Kurumları Sınavı detayları…

YKS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN: YKS başvurularını kaçıranlar için geç başvuru tarihi 4 Nisan. Fakat bu adaylar her oturum için 50 yerine 75'er lira ödeyecek. Adayların önce başvuru işlemlerini tamamlaması ardından da sınav ücretini bankalara veya ÖSYM'nin internet sayfasındaki e-İŞLEMLER'de yer alan ‘ÖDEMELER' alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatırması gerekiyor. Başvuru tarihini kaçıranlar için geç başvuru günü 4 Nisan. Sınav ücretinin de aynı gün ödenmesi gerekiyor. Ancak geç başvurularda sınav ücreti farklı olacak. TYT, AYT, YDT sınav ücretleri 75'er TL olacak.

YKS BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILACAK: YKS'ye başvuru yapacak olan öğrenciler, başvuruların nasıl yapılacağını sorguluyor. Üniversiteye geçiş için gerçekleştirilecek olan YKS'ye başvurular ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. Ayrıca adaylar, başvurularını kendi okullarından, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinden yapabilecekler.

Sınava başvurmak isteyen adayların yapacakları işlemler aşağıda sıralanmaktadır:
a) 2018-YKS Kılavuzuna Erişim: Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı
yapılmayacaktır.
b) Başvuruların Nereye Yapılacağının Belirlenmesi: Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında öğrenim gören adaylar; başvurularını kendi okullarından, ÖSYM
Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinden yapacaklardır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) ve eğitim bilgisi (**) buluna n adaylar, başvurularınıbireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru
merkezlerinin birinden yapacaklardır.

* Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından
reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.

* * Geçerli Eğitim Bilgisi: Eğitim bilgileri, MEB e-okul veya ÖSYM arşivi kaynaklı olup bu bilgilerinde herhangi bir düzeltme bulunmayanlar.

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