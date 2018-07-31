YKS 6 puanıyla öğrenci alan bölümler hangisi YKS tercih robotu

İyi üniversite hayaliyle milyonlarca öğrencinin girdiği YKS sonuçları nihayet açıklandı.TYT-AYT-YDT sınavına dair YKS sonuçları ÖSYM tarafından resmi web sitesinde 31 Temmuz 2018 tarihinde saat 00:01'de açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrencileri tercih heyecanı sardı. Öğrenciler YKS 1, YKS 2, YKS 3, YKS 4, YKS 5 ve YKS 6 olmak üzere 6 puan türü üzerinden tercih yapabilecekler. YKS 6 puanıyla alan bölümleri bu haberimizde sizler için derledik.

YKS giren adaylardan, Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT), sözel, sayısal ve eşit ağırlık puan türlerinde birer, dilde ise 5 aday 500 puan aldı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2018-YKS Sonuçları Ön Değerlendirme Raporu'na göre, TYT'ye başvuran 2 milyon 381 bin 412 adaydan, 2 milyon 260 bin 273'ünün sınavı geçerli sayıldı.

YKS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başvuran 2 milyon 19 bin 564 adaydan 1 milyon 877 bin 568'inin sınavı, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran 131 bin 423 adaydan da 109 bin 593'ünün sınavı geçerli kabul edildi.

TYT'ye giren adayların yüzde 83,06'sı AYT'ye, yüzde 4,85'i ise YDT oturumlarına katıldı.

YKS – 6 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

Bankacılık – Finansman – Sigortacılık

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Gayrimenkul ve Varlık Değerleme

Gümrük İşletme

İnsan Kaynakları Yönetimi

İşletme Bilgi Yönetimi

Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Bölümü

Muhasebe Bilgi Sistemleri ve Finansal Yönetim

Pazarlama

Sağlık Kurumları Yöneticiliği ve Yönetimi

Sermaye Piyasası Denetim Derecelendirme

Sigortacılık ve Risk Yönetimi

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Tapu Kadastro Bölümü

Tekstil Tasarımı ve Üretimi

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Ulaştırma ve Lojistik

Uluslararası Finans, Ticaret ve Lojistik

Üstün Zekalılar Öğretmenliği

Yiyecek İçecek İşletmeciliği

Yönetim Bilişim Sistemleri



TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK: ÖSYM’nin bilgi amacıyla yayınladığı ‘2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları’ ön kılavuzuna göre, üniversite adayları 7-14 Ağustos’ta tercih işlemlerini tamamlayabilecek. Adaylar tercihlerini, T.C kimlik numarası ve şifreleriyle https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek. Bunun dışında posta, fax, e-posta gibi herhangi bir yolla ÖSYM’ye yapılan tercihler kabul edilmeyecek. Bu işlemler tamamlandıktan sonra adaylar, tercih süresi içinde aynı adresten tercihlerinde değişiklik yapabilecek. Yerleştirme sonuçlarıysa https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. ÖSYM’nin ön kılavuzunda tercih sonuçlarının ne zaman duyurulacağıyla ilgili bir tarih belirtilmiyor. ÖNLİSANS İÇİN 150, LİSANS İÇİN 180 PUAN KOŞULU: YKS sonuçlarını öğrenen adayların yapması gereken ilk iş, puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde bulundurarak önlisans veya lisans programlarının hangilerinden tercih yapabileceklerini saptamak olacak. Ardından sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını belirleyerek, bunların kodlarını, adlarını ve bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazmaları gerekiyor. Peki kimler ön lisans, kimler lisans tercihinde bulunabilecek?