YKS 5 puanıyla öğrenci alan bölümler hangisi YKS tercih robotu

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği yeni sistemin ilk sınavı YKS sonuçları nihayet açıklandı. ÖSYM tarafından TYT-AYT-YDT sınavına dair YKS sonuçları,ÖSYM'nin resmi web sitesinde kurum tarafından 31 Temmuz 2018 tarihinde saat 00:01'de açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrencileri tercih heyecanı sardı. Öğrenciler YKS 1, YKS 2, YKS 3, YKS 4, YKS 5 ve YKS 6 olmak üzere 6 puan türü üzerinden tercih yapabilecekler. YKS 5 puanıyla alan bölümleri bu haberimizde sizler için derledik.

YKS giren adaylardan, Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT), sözel, sayısal ve eşit ağırlık puan türlerinde birer, dilde ise 5 aday 500 puan aldı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2018-YKS Sonuçları Ön Değerlendirme Raporu'na göre, TYT'ye başvuran 2 milyon 381 bin 412 adaydan, 2 milyon 260 bin 273'ünün sınavı geçerli sayıldı.

YKS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başvuran 2 milyon 19 bin 564 adaydan 1 milyon 877 bin 568'inin sınavı, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran 131 bin 423 adaydan da 109 bin 593'ünün sınavı geçerli kabul edildi.

TYT'ye giren adayların yüzde 83,06'sı AYT'ye, yüzde 4,85'i ise YDT oturumlarına katıldı.

YKS – 5 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER