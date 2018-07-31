YKS 2018 tercih robotu 200-250 puanla hangi bölüme girebilirim?

YKS 2018 tercih robotu ve YKS puanına göre girilebilecek bölümler tam listesi 2018 internethaber.com'da. YKS 200 puanla öğrenci alan bölümler neler? YKS 220 ve YKS 250 puanla hangi bölümlere girebilirim sorularının yanıtları haberimizde.
YKS 2018 tercih robotu ve YKS puanına göre girilebilecek bölümler tam listesi 2018 internethaber.com'da. YKS 200 puanla öğrenci alan bölümler neler? YKS 220 ve YKS 250 puanla hangi bölümlere girebilirim sorularının yanıtları haberimizde. YKS sonuçları dün açıklandı. YKS puanıyla üniversiteye girmek isteyen öğrenciler YKS tercih robotları üzerinden YKS puanına göre girebilecekleri bölümleri öğrenmek istiyorlar. YKS puanıyla üniversitye girmek isteyenler için hem YKS tercih robotu 2018 linki hem de YKS puanıyla öğrenci alan bölümler (180-200-220-250 puanla girilen üniversiteler) listesi haberimizde.
Peki YKS puan türlerine göre öğrenci alan bölümler hangileri? Bu sorunun yanıtı internethaber.com sizin için derledi. YKS puanıyla öğrenci alan bölümlerin tam listesinden önce öğrencilerin YKS puan türleri hakkında doğru bilgilere ulaşmaları gerekiyor. ÖSYM YKS sonuçlarını hesaplamak için 6 çeşit puan türü kullanılacak. Adaylar bu puan türlerine göre LYS'de girecekleri sınavları belirleyip o şekilde tercihte bulunabilecekler.
YKS 1 Puanıyla öğrenci alan bölümler: Aktüerya Bölümü Taban Puanları YKS – 1, Basım Teknolojileri YKS – 1, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü Taban Puanları YKS– 1, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları YKS – 1, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü Taban Puanları YKS – 1, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Taban Puanları YKS – 1, Güverte Bölümü Taban Puanları YKS – 1, Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü Taban Puanları YKS – 1, Uçak Gövde – Motor Bakım Bölümü Taban Puanları YKS – 1
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