YKS 2018 tercih robotu 200-250 puanla hangi bölüme girebilirim?

YKS 2018 tercih robotu ve YKS puanına göre girilebilecek bölümler tam listesi 2018 internethaber.com'da.

YKS 2018 tercih robotu 200-250 puanla hangi bölüme girebilirim?

YKS 2018 tercih robotu ve YKS puanına göre girilebilecek bölümler tam listesi 2018 internethaber.com'da. YKS 200 puanla öğrenci alan bölümler neler? YKS 220 ve YKS 250 puanla hangi bölümlere girebilirim sorularının yanıtları haberimizde.

19
YKS 2018 tercih robotu 200-250 puanla hangi bölüme girebilirim?

YKS 2018 tercih robotu ve YKS puanına göre girilebilecek bölümler tam listesi 2018 internethaber.com'da. YKS 200 puanla öğrenci alan bölümler neler? YKS 220 ve YKS 250 puanla hangi bölümlere girebilirim sorularının yanıtları haberimizde. YKS sonuçları dün açıklandı. YKS puanıyla üniversiteye girmek isteyen öğrenciler YKS tercih robotları üzerinden YKS puanına göre girebilecekleri bölümleri öğrenmek istiyorlar. YKS puanıyla üniversitye girmek isteyenler için hem YKS tercih robotu 2018 linki hem de YKS puanıyla öğrenci alan bölümler (180-200-220-250 puanla girilen üniversiteler) listesi haberimizde.

29
YKS 2018 tercih robotu 200-250 puanla hangi bölüme girebilirim?

Peki YKS puan türlerine göre öğrenci alan bölümler hangileri? Bu sorunun yanıtı internethaber.com sizin için derledi. YKS puanıyla öğrenci alan bölümlerin tam listesinden önce öğrencilerin YKS puan türleri hakkında doğru bilgilere ulaşmaları gerekiyor. ÖSYM YKS sonuçlarını hesaplamak için 6 çeşit puan türü kullanılacak. Adaylar bu puan türlerine göre LYS'de girecekleri sınavları belirleyip o şekilde tercihte bulunabilecekler.

39
YKS 2018 tercih robotu 200-250 puanla hangi bölüme girebilirim?

YKS 1 Puanıyla öğrenci alan bölümler: Aktüerya Bölümü Taban Puanları YKS – 1, Basım Teknolojileri YKS – 1, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü Taban Puanları YKS– 1, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları YKS – 1, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü Taban Puanları YKS – 1, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Taban Puanları YKS – 1, Güverte Bölümü Taban Puanları YKS – 1, Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü Taban Puanları YKS – 1, Uçak Gövde – Motor Bakım Bölümü Taban Puanları YKS – 1

49
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro