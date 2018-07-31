YKS 2018 sonuçları açıklandı sosyal medya çalkalandı

Yeni üniversite sistemi YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından umduklarını bulamayan sınav mağdurları, soluğu Twitter'da aldı. Yaptıkları paylaşımlarla yüzleri güldüren sosyal medya kullanıcılarının paylaşımları görülmeye değer. İşte birbirinden komik o paylaşımlar.
Yeni üniversite sistemi YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından umduklarını bulamayan sınav mağdurları, soluğu Twitter'da aldı. Yaptıkları paylaşımlarla yüzleri güldüren sosyal medya kullanıcılarının paylaşımları görülmeye değer. İşte birbirinden komik o paylaşımlar.
Yeni üniversite sistemi YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından umduklarını bulamayan sınav mağdurları, soluğu Twitter'da aldı. Yaptıkları paylaşımlarla yüzleri güldüren sosyal medya kullanıcılarının paylaşımları görülmeye değer. İşte birbirinden komik o paylaşımlar.
Yeni üniversite sistemi YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından umduklarını bulamayan sınav mağdurları, soluğu Twitter'da aldı. Yaptıkları paylaşımlarla yüzleri güldüren sosyal medya kullanıcılarının paylaşımları görülmeye değer. İşte birbirinden komik o paylaşımlar.
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