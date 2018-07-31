YKS 2018 sınav sonuç yorumları

Sınav sonuçlarından memnun olanlar, olmayan işte yarı şaka yarı ciddi YKS 2018 sınav sonuçları yorumları..

ÖSYM, 30 Haziran ve 1 Temmuz’da toplam üç oturumda düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuçlarını dün gece açıkladı. Değişen sınav sistemi ve beklenmeyen soru tipleri ile afallayan gençler sitemlerini twittier araclığı ile dile getirdiler. Sınav sonuçlarından memnun olanlar, olmayan işte yarı şaka yarı ciddi YKS 2018 sınav sonuçları yorumları..

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ÖSYM, 30 Haziran ve 1 Temmuz’da toplam üç oturumda düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuçlarını dün gece açıkladı. Değişen sınav sistemi ve beklenmeyen soru tipleri ile afallayan gençler sitemlerini twittier araclığı ile dile getirdiler. Sınav sonuçlarından memnun olanlar, olmayan işte yarı şaka yarı ciddi YKS 2018 sınav sonuçları yorumları..

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2 26

ÖSYM, 30 Haziran ve 1 Temmuz’da toplam üç oturumda düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuçlarını dün gece açıkladı. Değişen sınav sistemi ve beklenmeyen soru tipleri ile afallayan gençler sitemlerini twittier araclığı ile dile getirdiler. Sınav sonuçlarından memnun olanlar, olmayan işte yarı şaka yarı ciddi YKS 2018 sınav sonuçları yorumları..

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