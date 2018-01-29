Yine yapacağını yaptı! İç çamaşırı giymeden davete katıldı

Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden bir olarak kabul Grammy Ödülleri'ni kim kazandı sorusunun cevabı belli oldu. ABD'nin New York şehrindeki Madison Square Garden'da düzenlenen törende 2018 Grammy Ödülleri sahiplerini buldu. Model Coco Austin ve kocası Ice-T, Grammy Ödülleri'nin kırmızı halısında yine dikkat çekmeyi başardı. Coco, siyah, tek omuzlu ve zımbalı bir elbise tercih etti. Coco, elbisesinin içine iç çamaşırı giymedi.
Model Coco Austin, katıldıği her ödül töreninde dikkat çekmeyi mutlaka başarır. Farklı tarzı ve seçtiği seksi kıyafetlerle gündem yaratmakta üstüne yoktur! Tabii ki Coco Austin'den bahsediyoruz! 59 yaşındaki rap'çi kocası Ice-T ile birlikte dün akşam düzenlenen Grammy Ödülleri'ne katılan Coco, yine son derece seksi bir elbise tercih etmişti.
38 yaşındaki model, Grammy kırmızı halısı için kum saati şeklindeki kıvrımlarını gözler önüne seren, siyah, tek omuzlu ve zımbalı bir elbise tercih etti. 1979 California doğumlu model, 2002 yılından beri Ice-T ile evli. Coco, Chanel adını verdiği bebeğini 2015 yılının kasım ayında dünyaya getirmişti.
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