Yine yapacağını yaptı! İç çamaşırı giymeden davete katıldı

Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden bir olarak kabul Grammy Ödülleri'ni kim kazandı sorusunun cevabı belli oldu. ABD'nin New York şehrindeki Madison Square Garden'da düzenlenen törende 2018 Grammy Ödülleri sahiplerini buldu. Model Coco Austin ve kocası Ice-T, Grammy Ödülleri'nin kırmızı halısında yine dikkat çekmeyi başardı. Coco, siyah, tek omuzlu ve zımbalı bir elbise tercih etti. Coco, elbisesinin içine iç çamaşırı giymedi.