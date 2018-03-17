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Yine Türkiye'yi tercih ettiler

Yine Türkiye'yi tercih ettiler

Rusların 2017 yılında en çok seyahat ettiği ülkeler arasında Türkiye birinci sırada yer aldı. 4 milyon 72 bin Rus turist güzel bir tatil için Türkiye’yi tercih etti.

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Eklenme Tarihi: 17-03-2018 20:07 - Güncelleme: 17-03-2018 20:07

Rusya Devlet İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından yapılan açıklamaya göre, Rus turistler yine en çok Türkiye’yi tercih etti. 4 milyon 72 bin Rus turist Türkiye’yi tercih ederken, her yıl Türkiye ile yarışan Abhazya, 4 milyon 32 bin Rus turist ağırladı.

Ruslar Abhazya’nın arkasından Yunanistan ve İspanya’yı ziyaret etti. Rosstat’ın istatistiklerine göre Rusların Abhazya’ya ziyareti 2016 yılına göre yüzde 2 oranında arttı.

Abhazya’da turizm çalışmaları yapılarak özellikle Rus turistlerin Abhazya’ya daha çok ziyaret gerçekleştirmesi için çeşitli projeler gerçekleştiriliyor. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 17 Mart 2018 20:18 abhazya Türk yurdudur

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