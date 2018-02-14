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Yine ortaya çıktı! Salya saça saça 'Türklere ölüm' dedi..

Yine ortaya çıktı! Salya saça saça 'Türklere ölüm' dedi..

Abdullah Öcalan krizi sırasında kendi başbakanı tarafından görevden alınan eski Yunan Dışişleri Bakanı Teodoros Pangalos, Kardak krizi nedeniyle bir kez daha ortaya çıktı. Haddini aşıp “İyi Türk sadece ölü Türk’tür. Ben buna inanıyorum" dedi.

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Eklenme Tarihi: 14-02-2018 16:00 - Güncelleme: 14-02-2018 16:07

Ege Denizi’nde Kardak bölgesinde pazartesi gecesi Türk “Umut” ve Yunan “Gavdos” sahil güvenlik gemilerinin çarpışması ile yaşanan gerilim gündemdeki sıcaklığını korurken yeminli Türk düşmanı Yunan faşistler de bir bir ortaya çıkmaya başladı. 1996 Kardak krizinde Yunan Dışişleri Bakanı olan, 1999’da ise  “Öcalan skandalı” nedeniyle dönemin Başbakanı Kostas Simitis tarafından bu görevden alınan Teodoros Pangalos da onlardan biri. Pangalos, Skai radyosuna “İyi Türk sadece ölü Türk’tür. Ben buna inanıyorum. Çünkü iyi bir Türk tanımadım. Temel değerlerden yoksunlar. Türk’ün hukuk kavramı yok” açıklaması yaptı.

PANGALOS’UN TÜRK DÜŞMANLIĞI: 1996 Kardak krizinde Yunan Dışişleri Bakanı olan, 1999’da ise  “Öcalan skandalı” nedeniyle dönemin Başbakanı Kostas Simitis tarafından bu görevden alınan Teodoros Pangalos, Türklere karşı düşmanlığını dile getirmek için son Kardak gerilimini fırsat saydı. Pangalos Skai radyosuna “İyi Türk sadece ölü Türk’tür. Ben buna inanıyorum. Çünkü iyi bir Türk tanımadım. Temel değerlerden yoksunlar. Türk’ün hukuk kavramı yok” dedi.

KARDAK'TA DURUM SAKİN: Kardak'ta Türk Sahil Güvenlik botları devriye gezerken, Yunan sahil güvenlik tekneleri de uzaktan izlemeyi sürdürüyor. DHA'nın haberine göre Aydın’ın Didim ilçesi ile Bodrum ve Datça arasındaki bölge de izlenebilecek. Çavuş Adası’na giden yetkililer, inceleme yaparken, Gümüşlük Sahili’ne getirilen yüzen konteynerle birlikte, adaya götürülmek üzere su tankları ve inşaatta kullanılacak jeneratörün taşındığı görüldü. Adaya gözetleme kulesi inşa edilecek. Yunanlar da geçen 21 Ocak’ta, kayalıklara 2 mil uzaklıktaki Kalalimnos Adası’nda, gözetleme kulesinin yanında bir inşaat çalışması başlatmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR21 YORUM

  • asddsvf 14 Şubat 2018 17:24 adamin soyledikleri de zanlis degil ama!

    CEVAP YAZ 3 0
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