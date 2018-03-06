Yine ortaya çıktı 6491 yılından geldim dedi kanıtlamak için...

6941 yılından geldiğini iddia ettiği bir videoyu sosyal medyada yayınlayan James Oliver'ın söyledikleri tüyler ürperten cinsten. Peki gelcekten geldiğini iddia eden bu adamında kehanetleri neler?

Yine ortaya çıktı 6491 yılından geldim dedi kanıtlamak için...

Daha önce pek çok kişi zamanda yolculuk yaptığını iddia edip, bunları internette paylaşmıştı. 2030 yılından geldiğini öne süren Noah adlı kişi, iddialarının doğruluğunu tespit edebilmek için yalan makinesi testine girdi ve Noah'ın yalan söylemediği ortaya çıktı.

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Yine ortaya çıktı 6491 yılından geldim dedi kanıtlamak için...

Kendini zaman yolcusu olarak tanıtan ve anonim kalmak isteyen Noah lakaplı genç adam, 2030 yılından geldiğini ve zaman yolcuğunun o yıllarda keşfedildiğini söylüyor. Gerçek kimliğini açıklamayan Noah'ın iddiaları arasında Donald Trump'ın 2020 yılında tekrar ABD başkanı seçileceği, yapay zeka teknolojisinin ivme kazanacağı ve Google gözlük benzeri cihazların yaygınlaşacağı bulunuyor.

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Yine ortaya çıktı 6491 yılından geldim dedi kanıtlamak için...

Daha sonra Alexander Smith adlı kişi 2118 yılından aldığı bir resme sahip olduğunu iddia etti. YouTube'taki videosunda kendisinin zamanda yolculuk yapan ilk isimlerden birisi olduğunu söyleyen Alexander Smith, her şeyin 1981'de başladığını belirtti. Smith, "2118 yılını çok gizli bir CIA misyonunun bir parçası olarak ziyaret ettim. Bildiğim kadarıyla, zaman yolculuğunun başarıyla tamamlandığı ilk zamanlardan biriydi. Geleceğe ve sonra da geçmişe gittim. Hepsi 1981 yılında yaşandı." dedi.

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Yine ortaya çıktı 6491 yılından geldim dedi kanıtlamak için...

Yeni bir zaman yolcusu vakasıyla karşı karşıyayız. Bu seferki James Oliver adlı zaman yolcusu 6491 yılından geliyor. Oliver, kendi zamanında insanların Dünya'yı terk ettiğini ve başka gezegenlerde kolonileştiğini söyledi.

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