Yine ortaya çıktı 6491 yılından geldim dedi kanıtlamak için...

Daha sonra Alexander Smith adlı kişi 2118 yılından aldığı bir resme sahip olduğunu iddia etti. YouTube'taki videosunda kendisinin zamanda yolculuk yapan ilk isimlerden birisi olduğunu söyleyen Alexander Smith, her şeyin 1981'de başladığını belirtti. Smith, "2118 yılını çok gizli bir CIA misyonunun bir parçası olarak ziyaret ettim. Bildiğim kadarıyla, zaman yolculuğunun başarıyla tamamlandığı ilk zamanlardan biriydi. Geleceğe ve sonra da geçmişe gittim. Hepsi 1981 yılında yaşandı." dedi.



