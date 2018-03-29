Yine oldu: Adana'nın kalbi çalındı

Misafir 29 Mart 2018 20:55 Adana yuzde 40 sapik gaspci tecavuzcu dolu adana nufusu 2 milyon desen 800 bin kisinin olmamasi turkiye ye birsey yapmaz 800 bin kisi gitse adanayada bisey olmaz 20 milyon kisi gaspla haksiz kazanc ile yasiyor kambur yani idam sart 3 kere suc isleyeni asacan 3 senede ulke oyle bi yer olurki cok degil 3 kere adam yaralama gasp tecavuz vs suclarini 3 kere isleyeni asacan ya 19 tane sabikasi olan adam disarda hala esiyor gurluyor catacak yer ariyor ha ulkede devlet adinda kurum var o olmazsa coktan ben bahcenin organik gubresni bulurdum yani Allah korkusundan degil devlet korkusundan yapmiyorum