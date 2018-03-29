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Yine oldu: Adana'nın kalbi çalındı

Yine oldu: Adana'nın kalbi çalındı

ADANA Büyükşehir Belediyesi’nce turistik amaçlı hazırlanan ’Adana’ yazısının ortasındaki ’A’ harfini temsil eden kalp şeklindeki malzeme çalındı.

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Eklenme Tarihi: 29-03-2018 20:17 - Güncelleme: 29-03-2018 20:17

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin resmi sosyal paylaşım hesapları üzerinden "Dünya Aşıklar Günü diye bizim kalp yine bir sevgiliye hediye edilmiş’ notuyla olay gündeme geldi.

Görevliler Adana Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Şube Müdürlüğü önüne konulan Adana yazısındaki A harfinin yerine yapılan kalp şeklinin bulunması için çalışma başlattı. Kentte daha önce de, Atatürk Parkı’nda bulunan Adana yazısındaki kalp şekli çalınmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 29 Mart 2018 20:55 Adana yuzde 40 sapik gaspci tecavuzcu dolu adana nufusu 2 milyon desen 800 bin kisinin olmamasi turkiye ye birsey yapmaz 800 bin kisi gitse adanayada bisey olmaz 20 milyon kisi gaspla haksiz kazanc ile yasiyor kambur yani idam sart 3 kere suc isleyeni asacan 3 senede ulke oyle bi yer olurki cok degil 3 kere adam yaralama gasp tecavuz vs suclarini 3 kere isleyeni asacan ya 19 tane sabikasi olan adam disarda hala esiyor gurluyor catacak yer ariyor ha ulkede devlet adinda kurum var o olmazsa coktan ben bahcenin organik gubresni bulurdum yani Allah korkusundan degil devlet korkusundan yapmiyorum

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