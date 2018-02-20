Yine katliam yaptılar: 71 ölü, 325 yaralı!

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Esed rejiminin son 24 saat içinde Doğu Guta'ya düzenlediği saldırılarda 71 kişinin öldüğünü, 325 kişinin de yaralandığını duyurdu. Yaklaşık 400 kişi, saldırılardan doğrudan etkilenmiş oldu.

Doğu Guta'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Esed rejimi ve destekçileri sabah saatlerinden itibaren Doğu Guta'daki sivil yerleşimlerden Duma, Haresta, Hammuriye, Misraba, Merc, Sakba, Cisrin, Kefer Batna, Ayn Terma ve Şifoniyye beldelerine hava ve kara saldırıları düzenledi.

Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti.

Ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırarak son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi. İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.