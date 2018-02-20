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Yine katliam yaptılar: 71 ölü, 325 yaralı!

Yine katliam yaptılar: 71 ölü, 325 yaralı!

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin, abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 71 kişi yaşamını yitirdi, 325 kişi de yaralandı.

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Eklenme Tarihi: 19-02-2018 20:37 - Güncelleme: 20-02-2018 00:35

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Esed rejiminin son 24 saat içinde Doğu Guta'ya düzenlediği saldırılarda 71 kişinin öldüğünü,  325 kişinin de yaralandığını duyurdu. Yaklaşık 400 kişi, saldırılardan doğrudan etkilenmiş oldu.

Doğu Guta'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Esed rejimi ve  destekçileri sabah saatlerinden itibaren Doğu Guta'daki sivil yerleşimlerden  Duma, Haresta, Hammuriye, Misraba, Merc, Sakba, Cisrin, Kefer Batna, Ayn Terma ve  Şifoniyye beldelerine hava ve kara saldırıları düzenledi.

Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil  yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti.

Ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan  ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırarak son aylarda  saldırılarını şiddetlendirdi. İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil  durumda binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk  veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 19 Şubat 2018 22:26 Bu katil sürüsünü destekleyen Rusya' dan da bize hayır gelmez.

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