Yine hacklendiler! Uygunsuz fotoğraflar paylaşıldı

FOX TV ekranlarından yayınlanan 'Savaşçı' dizisinin başrol oyuncularından Berk Oktay'ın eşi Merve Şarapçıoğlu'nun Instagram hesabı daha önce de hacklenmişti. Merve Şarapçıoğlu'nun hesabını hackleyenler kendisinin ve eşi Berk Oktay'ın uygunsuz görüntülerini paylaşmıştı.

Berk Oktay, eşinin hesabının hacklendiğini sosyal medya hesabından paylaştığı kamuoyu açıklaması ile duyurmuştu.

BİR KEZ DAHA HACKLENDİ

Merve Şarapçıoğlu'nun hesabı yeniden hacklendi! Berk Oktay ve eşinin uygunsuz görüntüleri yeniden yüklendi.



