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Yine aynı gerekçe yine kadın cinayeti

Yine aynı gerekçe yine kadın cinayeti

Düzce’de Hüseyin Koç (55) boşanmak isteyen eşi Hatice Koç’u (50) sokak ortasında tabanca ile ateş ederek öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

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Eklenme Tarihi: 11-02-2018 00:34 - Güncelleme: 11-02-2018 00:34

Düzce'de meydana gelen olayda Hüseyin Koç, bir süre önce boşanmak istediğini söyleyen eşi Hatice Koç’u takip etti. Hatice Koç alışveriş için büfeye girerken, Hüseyin Koç dışarıda bekledi. Eşinin büfeden çıkıp evine doğru yürüdüğünü gören Hüseyin Koç, Hatice Koç’un yanına yaklaşarak konuşmak istediğini söyleyince aralarında tartışma çıktı. 

Tartışma sırasında Hüseyin Koç üzerinde bulunan tabancayı çıkararak Hatice Koç’a ateş etti. Hüseyin Koç daha sonra aynı tabancayı başına dayayarak ateşledi.

Silah seslerini duyarak olay yerine koşan çevredekiler, yerde kanlar içinde yatan çifti görünce 112 Acil ve polise haber verdi. 

Olay yerine gelen 112 Acil ekibi, Hüseyin ve Hatice Koç’un öldüğünü belirledi. Polis incelemede bulunurken, çiftin oğlu olay yerine geldi. Oğlu, annesinin cenazesinin başında gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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