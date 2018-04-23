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Yılmaz'dan cumhurbaşkanı adaylığı için yeni açıklama

Yılmaz'dan cumhurbaşkanı adaylığı için yeni açıklama

Cumhurbaşkanı aday adayı olan CHP'li milletvekili Öztürk Yılmaz'dan, yeni açıklama geldi.

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Eklenme Tarihi: 23-04-2018 15:57 - Güncelleme: 23-04-2018 15:57

Geçen hafta cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıklayan CHP'li milletvekili Öztürk Yılmaz'ten yeni açıklama geldi.

Yılmaz'ın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şöyle: Cumhurbaşkanı Aday Adaylığımı açıklamamın ardından panikleyerek beni fütursuzca ve ciddiyetsiz bir şekilde eleştiren marjinal çevrelerin bu kararım üzerinde hiç bir kıymeti harbiyesi yok.

Zira bu insanları tanıyorum ve ne sinsi planlar peşinde olduklarını çok iyi biliyorum. Eleştirilerden anlayın. Korktular ve planları bozuldu.

Bu parti de bu ülke de bizim. Erdoğan’ın bütün planlarını akıl, sabır ve bir stratejiyle boşa çıkarıp seçimi alacağıma inancım sonsuz. Bu defa bizim adayımızla bunu başarmak zorundayız. Yeter ki Sayın Genel Başkanımız ve partimiz bana bu şerefli görevi tevdi etsin.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Ayşenur 23 Nisan 2018 16:37 Senin genel başkanın bu şerefli görevi sana tevdi etmez edemez..bakalım ABD'den kimi aday göster diyeekler bilemeyiz, belki de sensindir kimbilir..ama bu şerefli görev şerefi olana nasip olur bunu bilesiniz..

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