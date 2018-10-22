Yılmaz Vural yalvardı! 'Ya bir duyun sağır mısınız?'

Türkiye’de birçok takımı çalıştıran Yılmaz Vural, uzun zamandır dillendirdiği Fenerbahçe teknik direktörlüğü koltuğuna oturma isteğini bir kez daha yineledi.

‘Spor Bahane’ programında Fenerbahçe Kulübüne çağrı yapan Vural,  sunucuları kahkahaya boğdu. Yılmaz Vural, “Ya bir duyun ya! Sağır mısınız nesiniz? Ne olacak kardeşim? Fenerbahçe’de ben olsam, Rize yenerse sondan ikinci olacağım, bundan aşağısı yok. Getir de bakalım bir… Bu adam yıllardır bu kadar konuşuyor. Bir merak etmiyorsunuz beni…” diyerek stüdyoyu kırdı geçirdi.

YILMAZ VURAL KİMDİR?: Yılmaz Vural 1 Ocak 1953 Adapazarı, Sakarya doğumlu, Türk teknik direktör. En son Giresunspor’un teknik direktörlüğünü yapmıştır. Şubat 2015 itibarıyla kariyerinde toplam 32 takım çalıştırmıştır.

1970-1974 yılları arasında amatör futbolcu olarak top koşturan Yılmaz Vural, 1974-1975 sezonunda 2. Lig ekibi Sivasspor’da profesyonel futbol kariyerine başladı. Sonrasında 3. Lig kulüplerinden Tekirdağspor ve Hacettepe’de forma giydi. 1978-1979 sezonununun sonunda 3. Lig’de forma giydiği Ankara Demirspor’da profesyonel futbol kariyerine nokta koyup antrenörlüğe başladı. 1975 yılında girdiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisini 1979 yılında iyi” not ortalaması ile bitiren Yılmaz Vural, aynı katıldığı Futbol Uzmanlığı sınavını başarı ile geçmiştir. Yüksek lisans eğitimini, Almanya'daki Deutsche Sporthochschule Köln'ün “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği” bölümünde 2010 yılında tamamlamıştır. Yılmaz Vural aynı zamanda 3 çocuk babasıdır.

Yılmaz Vural’ın çalıştırdığı takımlar:

  1. 2018 Eskişehirspor
  2. 2018 Giresunspor
  3. 2017 Göztepe
  4. 2016 Adana Demirspor
  5. 2015 Gençlerbirliği
  6. 2015 Kardemir Karabükspor
  7. 2014-2015 Osmanlıspor FK
  8. 2014 Mersin İdmanyurdu
  9. 2012-2013 Elazığspor
  10. 2012 Sakaryaspor
  11. 2011 Atiker Konyaspor
  12. 2009-2011 Kasımpaşa
  13. 2008-2009 Kocaelispor
  14. 2008 Manisaspor
  15. 2005-2007 Antalyaspor
  16. 2005 MKE Ankaragücü
  17. 2004 Çaykur Rizespor
  18. 2003-2004 Adanaspor
  19. 2001 Diyarbakırspor
  20. 2000-2001 Denizlispor
  21. 1999-2000 Bursaspor
  22. 1999 Çanakkale Dardanel SK
  23. 1998-1999 Atiker Konyaspor
  24. 1997-1998 Gençlerbirliği
  25. 1997 Trabzonspor
  26. 1996-1997 Sarıyer
  27. 1995 Eskişehirspor
  28. 1993-1994 Gaziantepspor
  29. 1991-1993 Bursaspor
  30. 1991 Adanaspor
  31. 1990-1991 Karşıyaka
  32. 1989-1990 Bursaspor
  33. 1989 Samsunspor
  34. 1988-1989 Antalyaspor
  35. 1986-1988 Malatyaspor
  • Spor 22 Ekim 2018 14:00
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • fakır 22 Ekim 2018 14:57 müslüm babanın senede 3 kaset çıkarması gibi aynı sene 2 -3 takım çalıştırmış adam :-) kombo yapmış..:-)

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