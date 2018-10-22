Yılmaz Vural TRT Spor programında Fenerbahçe'ye yalvardı

TRT Spor'daki 'Spor Bahane' programına konuk olan ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, Fenerbahçe kulübünü çalıştırma isteğini bir kez daha dillendirince programın sunucuları kahkahaya boğuldu.

Yılmaz Vural TRT Spor programında Fenerbahçe'ye yalvardı

Türkiye’de birçok takımı çalıştıran Yılmaz Vural, uzun zamandır dillendirdiği Fenerbahçe teknik direktörlüğü koltuğuna oturma isteğini TRT Spor'daki 'Spor Bahane' programında bir kez daha yineledi. Vural'ın Fenerbahçe Kulübüne yaptığı bu çağrı, programın sunucularını kahkahaya boğdu.

112
Yılmaz Vural TRT Spor programında Fenerbahçe'ye yalvardı

Yılmaz Vural, “Ya bir duyun ya! Sağır mısınız nesiniz? Ne olacak kardeşim? Fenerbahçe’de ben olsam, Rize yenerse sondan ikinci olacağım, bundan aşağısı yok. Getir de bakalım bir… Bu adam yıllardır bu kadar konuşuyor. Bir merak etmiyorsunuz beni…” diyerek stüdyoyu kırdı geçirdi.

212
Yılmaz Vural TRT Spor programında Fenerbahçe'ye yalvardı

YILMAZ VURAL KİMDİR?: Yılmaz Vural 1 Ocak 1953 Adapazarı, Sakarya doğumlu, Türk teknik direktör. En son Giresunspor’un teknik direktörlüğünü yapmıştır. Şubat 2015 itibarıyla kariyerinde toplam 32 takım çalıştırmıştır.

312
Yılmaz Vural TRT Spor programında Fenerbahçe'ye yalvardı

1970-1974 yılları arasında amatör futbolcu olarak top koşturan Yılmaz Vural, 1974-1975 sezonunda 2. Lig ekibi Sivasspor’da profesyonel futbol kariyerine başladı. Sonrasında 3. Lig kulüplerinden Tekirdağspor ve Hacettepe’de forma giydi.

412
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro