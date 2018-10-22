Yılmaz Vural TRT Spor programında Fenerbahçe'ye yalvardı

Türkiye’de birçok takımı çalıştıran Yılmaz Vural, uzun zamandır dillendirdiği Fenerbahçe teknik direktörlüğü koltuğuna oturma isteğini TRT Spor'daki 'Spor Bahane' programında bir kez daha yineledi. Vural'ın Fenerbahçe Kulübüne yaptığı bu çağrı, programın sunucularını kahkahaya boğdu.

Yılmaz Vural, “Ya bir duyun ya! Sağır mısınız nesiniz? Ne olacak kardeşim? Fenerbahçe’de ben olsam, Rize yenerse sondan ikinci olacağım, bundan aşağısı yok. Getir de bakalım bir… Bu adam yıllardır bu kadar konuşuyor. Bir merak etmiyorsunuz beni…” diyerek stüdyoyu kırdı geçirdi.



