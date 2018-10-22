Yılmaz Vural TRT Spor programında Fenerbahçe'ye yalvardı

Türkiye’de birçok takımı çalıştıran Yılmaz Vural, uzun zamandır dillendirdiği Fenerbahçe teknik direktörlüğü koltuğuna oturma isteğini TRT Spor'daki 'Spor Bahane' programında bir kez daha yineledi. Vural'ın Fenerbahçe Kulübüne yaptığı bu çağrı, programın sunucularını kahkahaya boğdu.
Yılmaz Vural, “Ya bir duyun ya! Sağır mısınız nesiniz? Ne olacak kardeşim? Fenerbahçe’de ben olsam, Rize yenerse sondan ikinci olacağım, bundan aşağısı yok. Getir de bakalım bir… Bu adam yıllardır bu kadar konuşuyor. Bir merak etmiyorsunuz beni…” diyerek stüdyoyu kırdı geçirdi.
YILMAZ VURAL KİMDİR?: Yılmaz Vural 1 Ocak 1953 Adapazarı, Sakarya doğumlu, Türk teknik direktör. En son Giresunspor’un teknik direktörlüğünü yapmıştır. Şubat 2015 itibarıyla kariyerinde toplam 32 takım çalıştırmıştır.
1970-1974 yılları arasında amatör futbolcu olarak top koşturan Yılmaz Vural, 1974-1975 sezonunda 2. Lig ekibi Sivasspor’da profesyonel futbol kariyerine başladı. Sonrasında 3. Lig kulüplerinden Tekirdağspor ve Hacettepe’de forma giydi.
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