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Yılmaz Vural: Tayyip bey bize öl dese ölürüz

Yılmaz Vural: Tayyip bey bize öl dese ölürüz

Futbol dünyasının renkli isimlerinden teknik direktör Yılmaz Vural'dan çok çarpıcı FETÖ açıklamaları. Yılmaz Vural Hakan Şükür'ü zamanında nasıl uyardığını, Erdoğan ile olan sevgisini bu sözlerle anlattı.

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Eklenme Tarihi: 29-12-2017 10:02 - Güncelleme: 29-12-2017 10:02

Habertürk TV'de Kübra Par'ın konuğu olan Yılmaz Vural, spor gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Vural, FETÖ’ye bulaşan oyuncularla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaparken, oyuncuları çok uyardığını söyledi.

Yılmaz Vural, “Bir ülkeyi idare ederken, ceza ve ödül çok önemlidir. Ceza veriyorsunuz, adam caymıyor, ödül veriyorsunuz adam ikna olmuyor. Yanlış yapılıyor. Bize de geldiler. Takımı çalıştırıyorum, takımı yukarı çıkardım. Beni gönderdiler, benden sonra benim yerime gelen hoca, FETÖ tarafından getirildi. Bunu biliyorum. 'Himmet' adı verilen para karşılığında göreve getirildi” ifadelerini kullandı. İşte özetle Vural’ın açıklamaları:

3 BÜYÜK TAKIMA NEDEN TEKNİK DİREKTÖR OLAMIYORSUNUZ. SİZCE BUNUN SEBEBİ NEDİR?: ''Ne bileyim ben? Ben onların yerinde olsam getiririm. Bu hafta Galatasaray maçına stada gittim. 3'te 2'si benimle fotoğraf çektirdi. Beşiktaş ve Fenerbahçe stadına gidiyorum, orada da aynı durum. Bu benim sorunum değil.''

GALATASARAY, TUDOR İLE YOLLARI AYIRDI. BU AYRILIĞIN ARDINDAN SİZE BİR TELEFON GELDİ Mİ? ''Direkt yönetimden bir şey gelmedi ama arayanlar oldu. Bana dediler ki, ''Yönetimin yarısından fazlası seni istiyor. Bu kez iş farklılaştı.' dediler. Beni istediklerini söylediler ama biz bunları konuşurken, Fatih Hoca göreve geldi. Fatih Hoca, Galatasaray'ın bir ismidir. Bazı dengeler vardır. Fatih Hoca, orada Fatih Hoca oldu. Orada 4 tane şampiyonluğu var, Avrupa şampiyonlukları var. Onlarca kupası var. Böyle bir isim ortada varken, iş değişir. O geldi ve olaylar Galatasaray'da duruldu.''

SİZCE, FATİH TERİM'İN GALATASARAY'A GELMESİ İYİ OLDU MU?: ''Galatasaray'a gelmesi çok iyi oldu. 'Ben gelseydim daha başarılı olurdum' demek olmaz. İki üniversite bitirmiş çok az hoca vardır. Dört tane takımı alt liglerden Süper Lig'e çıkardım. 'Çıkardım' çirkin bir laf. Hep birlikte çıkardık. Sarıyerspor, Eskişehirspor, Antalyaspor ve Göztepe... İki tane takıma final oynattım. Biri Adana Demirspor, diğeri de Mersin... Mersin, finale iki gün kala sözleşmemi feshetti. Diğer finalde ise maalesef kaybettik. Trabzonspor ve Bursaspor ile kupalar kazandım. Daha ne yapacağım? Benim çalıştığım takımların şampiyon olmak gibi hedefleri bir tek Trabzonspor'da vardı. Trabzonspor'da biraz aşağı sıralara inince görevime son verdiler. Neden son verdiler, inanın ben hala bilmiyorum.''

''O ZAMANLAR HAKAN ŞÜKÜR'Ü UYARDIK": ''Ömer Çatkıç 17 yaşındayken benim talebemdi. Onu ilk oynatanlardan birisi de benim. Ömer de böyle bir sıkıntı içinde. Hakan Şükür ona keza. Artık 'vatan haini' konumuna geldi. Ve maalesef, bir sürü oyuncu arkadaşımız o dönemlerde bu oluşumun içinde oldukları için şu anda önemli sıkıntılar yaşıyorlar. Tabii tercihleri buydu. Hakan Şükür'ün oyuncu olmasının başlangıcıyımdır. Sakarya'da basketbol oynarken, onu alıp Bursaspor'a götürdüm. Hakan Şükür 10-15 yıl Türk futbolunu taşıdı. Allahı var. Onun tercihi onu bu duruma düşürdü. O zamanlarda onu uyardık. 'Sen Hakan Şükür'sün' dedim. Vatan haini oldu. Sokaklara ismi verilmişti. Her şeyi silindi. Gittin Amerika'lara... Ben hayatım boyunca sıra dışı olmaya çalıştım. Kimsenin beni idare etmesini istemem. Herkesin bir derdi var.

YERİME GELEN HOCA FETÖ TARAFINDAN GETİRİLDİ: Türkiye'de yönetmek çok zor. Yöneten konumundaysanız, Türkiye'de sıkıntı yaşarsınız. Bir ülkeyi idare ederken, ceza ve ödül çok önemlidir. Ceza veriyorsunuz, adam caymıyor, ödül veriyorsunuz adam ikna olmuyor. Yanlış yapılıyor. Bize de geldiler. Takımı çalıştırıyorum, takımı yukarı çıkardım. Beni gönderdiler, benden sonra benim yerime gelen hoca, FETÖ tarafından getirildi. Bunu biliyorum. 'Himmet' adı verilen para karşılığında göreve getirildi. Güç neredeyse insanlar oraya gitmeyi sever.''

“TAYYİP BEY BİZE ÖL DESE ÖLÜRÜZ”: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ikili ilişkilerinin çok iyi olduğunu, dile getiren Vural “Bakın biz, Tayyip Bey'i çok severiz. Spor camiası için kendisi bir idoldür. Çünkü bizden birisi. Tayyip Bey de bizden birisi ve futbola çok önemli katkıları var. Bizim onunla tanışmışlığımız, başbakan ve cumhurbaşkanlığı döneminden değil ki... Amatör sporculuğundan gelir. Futbolun kısıtlı imkanlarla nasıl oynandığını bilen birisi. Bizleri çok sever. Aram onunla çok iyidir. Sağ olsun, her dönemde ve nerede görürse görsün, bana sarılır ve beni öper. Siyasi görüşümüz aynıdır farklıdır o farklı dava. Ama Tayyip bey bu özel ilişkiden dolayı bize öl dese ölürüz” ifadelerini kullandı.

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