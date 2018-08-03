Yılmaz Vural ikinci eşi Seda Vural'la denizin keyfini çıkardı

Teknik direktör Yılmaz Vural ikinci eşi Seda Vural ve çocuklarıyla birlikte tatilin keyfini çıkarıyor. Önceki gün konakladıkları otelde görüntülenen çift aile boyu denize girdi. Seda Vural Yılmaz Vural çifti çocuklarıyla birlikte denizde uzun süre vakit geçirdi suda şakalaştı. Vural ailesinin mutlu halleri objektiflere böyle yansıdı. Yılmaz Vural'ın ikinci eşi olan Seda Vural fit görüntüsüyle de hayranlık uyandırdı.

Öte yandan Yılmaz Vural geçmiş dönemde verdiği bir röportajda: "İki eşim var; biri iki oğlumun annesi İsmet Vural ve ikinci eşim Seda Vural. İkisi de eşim ve seviyorum. Hiç birine kıyamadım" demişti.