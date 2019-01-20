Yılmaz Özdil'in 2500 tl'ye satılacak kitabına tepkiler çığ gibi

Tamamı elle ciltlenen kitap için sosyal medyada bir de tanıtım videosu hazırlayan yayınevi, kitabın 26 Ocak'ta satışa sunulacağını duyurdu.

Kitabın özel seriden olduğu, elle ciltlendiği ve ‘özel' olduğuna vurgu yapılan paylaşım, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.



Birçok kullanıcı, yayınevinin Atatürk'ü ticaret için kullandığı eleştirisini yöneltti.





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