Yılmaz Özdil'in 2500 tl'ye satılacak kitabına tepkiler çığ gibi

Yılmaz Özdil'in son kitabı Mustafa Kemal'in tamamı elle ciltlenen ve 1881 tane basılan özel serisi 2500 liradan satılacak. Özdil'in yeni kitabının fiyatı sosyal medyada da tartışma yarattı.

Yılmaz Özdil'in 2500 tl'ye satılacak kitabına tepkiler çığ gibi

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in son kitabı Mustafa Kemal'in özel serisi yayınevi tarafından 2500 liralık etiketle 26 Ocak'ta satışa çıkacak. Özel seri olacağı duyurulan kitap, Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum gününe gönderme yapılarak sadece 1881 tane basıldı.

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Yılmaz Özdil'in 2500 tl'ye satılacak kitabına tepkiler çığ gibi

Tamamı elle ciltlenen kitap için sosyal medyada bir de tanıtım videosu hazırlayan yayınevi, kitabın 26 Ocak'ta satışa sunulacağını duyurdu.
Kitabın özel seriden olduğu, elle ciltlendiği ve ‘özel' olduğuna vurgu yapılan paylaşım, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Birçok kullanıcı, yayınevinin Atatürk'ü ticaret için kullandığı eleştirisini yöneltti.

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Yılmaz Özdil'in 2500 tl'ye satılacak kitabına tepkiler çığ gibi

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI
'Yılmaz Özdil' hashtag'i kısa sürede Twitter'da TT olurken, çok sayıda kullanıcı konuyla ilgili yorumlar yaptı.

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Yılmaz Özdil'in 2500 tl'ye satılacak kitabına tepkiler çığ gibi

İşte o tepkilerden bazıları;

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