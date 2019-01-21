Yılmaz Özdil'in 2500 TL'ye satılacak kitabına tepkiler çığ gibi bir detay var ki...

Yılmaz Özdil'in son kitabı Mustafa Kemal'in tamamı elle ciltlenen ve 1881 tane basılan özel serisi 2500 liradan satılacak. Özdil'in yeni kitabının fiyatı sosyal medyada da tartışma yarattı.

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in son kitabı Mustafa Kemal'in özel serisi gündeme oturdu. Yılmaz Özdil'in bu kitabının fiyatı tam 2 bin 500 lira. Özel seri olacağı duyurulan kitap, Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum gününe gönderme yapılarak sadece 1881 tane basıldı. Kitaptan elde edilecek gelir milyonu bulunca sosyal medya bununla çıldırdı. Tanıtım videosunun finalinde yer alan bir detay da tuzu biberi oldu. Twitter

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Tamamı elle ciltlenen kitap için sosyal medyada bir de tanıtım videosu hazırlayan yayınevi, kitabın 26 Ocak'ta satışa sunulacağını duyurdu. Son 3 gün kaldı diyerek Yılmaz Özdil de kendi twitter hesabından paylaşım yapınca sosyal medya karıştı. Birçok kullanıcı, yayınevinin Atatürk'ü ticaret için kullandığı eleştirisini yöneltti. Twitter

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SAAT 9'U BEŞ GEÇE : Yılmaz Özdil'in Kırmızı Kedi isimli yayınevi tarafından satılan kitabının video tanıtımındaki 'saat' kısmı tam bir skandal. Video finalinde son 3 gün yazısı çıkarken altta "1881 adet koleksiyonluk özel bastı 23 Ocak'ta saat 09.05'te" satışta deniyor. Satışa çıkış için Atatürk'ün ölüm saatinin seçilmesi Yılmaz Özdil hayranlarını bile çileden çıkarttı. Twitter

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