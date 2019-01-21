Yılmaz Özdil'in 2500 liralık atatürk kitabı tepki çekti

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in son kitabı Mustafa Kemal'in özel serisi yayınevi tarafından 2500 liralık etiketle 26 Ocak'ta satışa çıkacak. Özel seri olacağı duyurulan kitap, Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum gününe gönderme yapılarak sadece 1881 tane basıldı.

Tamamı elle ciltlenen kitap için sosyal medyada bir de tanıtım videosu hazırlayan yayınevi, kitabın 26 Ocak'ta satışa sunulacağını duyurdu. Kitabın özel seriden olduğu, elle ciltlendiği ve ‘özel' olduğuna vurgu yapılan paylaşım, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Birçok kullanıcı, yayınevinin Atatürk'ü ticaret için kullandığı eleştirisini yöneltti.

'Yılmaz Özdil' hashtag'i kısa sürede Twitter'da TT olurken, çok sayıda kullanıcı konuyla ilgili yorumlar yaptı.