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Yılmaz Özdil'den İnce'ye 'şerefsiz oğlu şerefsiz' yanıtı

Yılmaz Özdil'den İnce'ye 'şerefsiz oğlu şerefsiz' yanıtı

Yılmaz Özdil Muharrem İnce kavgası karakolda bitecek gibi görünüyor. Özdil, kendisine "şerefsiz oğlu şerefsiz" diyen İnce'ye bugünkü yazısında sert bir yanıt verdi.

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Eklenme Tarihi: 03-07-2018 07:57 - Güncelleme: 03-07-2018 07:57

24 Haziran seçimleri öncesi Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Muharrem İnce'nin iktidar tarafından tek rakipmiş gibi konumlandırılıp, Akşener ve Karamollaoğlu'nun oyunun dışında bırakıldığını yazmıştı. Özdil, ayrıca "Muharrem İnce, Antalya ve Denizli mitinglerinde beni yuhalattı" demişti.

İNCE'NİN AĞIR SÖZLERİ
Anadolu Ajansı'nın seçim kampanyasında İnce'ye çalıştığını ve bu ajansın da Erdoğan'a bağlı olduğunu yazan Özdil'e sert tepki gösteren İnce, Hürriyet gazetesine önceki gün verdiği röportajda, "Erdoğan’la böyle bir pazarlığı yapan şerefsizdir, böyle bir pazarlığı yapmadan bunu yaptı diye yazan da şerefsiz oğlu şerefsizdir! Herkes haddini bilecek, ahlaklı olsun herkes, benim canımı sıkmasınlar. Herkesi ahlaklı olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

"AİLEME DİL UZATACAK KADAR KÜÇÜLEN OLMADI"
İnce'nin ağır sözlerine yanıt gecikmedi. Yılmaz Özdil, "Şerefsiz oğlu şerefsiz" başlıklı yazısında babasının cezanesinde ilk ve son kez yüz yüze gördüğünü söylediği İnce'ye yüklenerek, "Ama, yukarda Allah var...
Bugüne kadar babama, anneme, aileme dil uzatacak kadar küçülen, buna yeltenecek kadar alçalan olmadı." diye yazdı. İnce'yi hedef alan Özdil yazısını böyle tamamlıyor:

"MUHALEFETTEYKEN BİLE BÖYLEYSE"
"Muhalefetteyken bile böyleyse, kazandığında neler olacaktı diye düşünüyor insan. Ve tabii şunu da düşünmeden edemiyor...
Babam şerefsizse, ben şerefsizin oğlu şerefsizsem, babamın cenaze törenine niye geldi acaba, şerefsizler toplantısına mı?"

Yılmaz Özdil'in yazısının tamamı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR32 YORUM

  • Ökkeşler 03 Temmuz 2018 10:47 Yav oğlum YILMAZ. Bunların böyle olduğunu bildiğin halde,belkide değil kesin oyunu ona vermişindir. İnadınızda vaz geçin. ADAM ı destekleyin. Mutlu olun. Mutlu olsun TÜRKİYE.

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