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Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin bira yanıtı

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin bira yanıtı

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, kendisini hedef alarak "Cumhurbaşkanı'nı bira içmeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıtı tepki çekti. Özdil, "İçmeye zorlamadım, teklif var, ısrar yok" dedi.

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Eklenme Tarihi: 10-01-2019 08:52 - Güncelleme: 10-01-2019 08:52

Halk TV'de Uğur Dündar’ın sunduğu Halk Arenası programına katılan Yılmaz Özdil'in "Samimiyetle söylüyorum, bu sözlerimde en ufak bir kinaye yoktur, Tayyip Erdoğan bir tane bira içmiş olsaydı, bugün çok daha iyi bir Türkiye olurdu." ifadeleri polemik yarattı.

Yılmaz Özdil'in ifadelerine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Bu ülkenin meşrebi ve duruşu belli olan Cumhurbaşkanı'nı bira içmeye, Mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır" demişti.

HİTLER BENZETMESİ KÜSTAHLIĞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'faşistlik'le suçladığı Özdil'den ise yanıt gecikmedi. Yılmaz Özdil, "Bir bira" başlığıyla yayımlanan yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu ülkenin meşrebi ve duruşu belli olan Cumhurbaşkanını Mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır" sözleri için "Birincisi içmeye zorlamadım, teklif var, ısrar yok. İkincisi, Hitler ağzına bira sürmezdi, demokrat mıydı? Üçüncüsü, bir bira trafikte bile suç değilken, Halk Arenası'nın bir bira yüzünden üç program kapatılması hangi promil hesabıyla yapıldı?" dedi.

Yılmaz Özdil'in yazısının tamamı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR48 YORUM

  • MİSAFİR 10 Ocak 2019 10:46 ULA ÖZDİL BİR KENDİ ZAVALLI HALİNE BAK EZİK AYYAŞ İSLAM DÜŞMANI DEVLET DÜŞMANI YEDİĞİ ÇANAĞA PİSLEYEN EMPERYALİST UŞAĞI HAİN ,BİRDE ERDOĞANA BAK İMANLI NAMUSLU ŞEREFLİ ADALETLİ MERHAMETLİ VATAN MİLLET SEVDALISI İNSANLIK DOSTU,,ULA O ÖRÜMCEK KAFANI ÇALIŞTIRDA ARADAKİ FARKI GÖR HAAAA

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