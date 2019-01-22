  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVNun bilimle buluşturur
eposta yazdır zoom+ zoom-

Yılmaz Özdil'den 2500 liralık Mustafa Kemal kitabı eleştirilerine cevap

Yılmaz Özdil'den 2500 liralık Mustafa Kemal kitabı eleştirilerine cevap

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in yarın satışa sunulacak 2500 TL'lik 'Mustafa Kemal' kitabının özel basımı büyük tepki çekmişti. Atatürk üzerinden dolandırıcılıkla suçlanan Özdil, bugünkü yazısında eleştirilere yanıt verdi.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 22-01-2019 08:47 - Güncelleme: 22-01-2019 08:47

Yılmaz Özdil'in 'Mustafa Kemal' kitabının 1881 adet basılarak 2 bin 500 liradan satışa sunulması, kamuoyunda büyük tartışmalara neden oldu. Kitabın saat 9'ü 5 geçe satışa sunulması eleştirileri bir kat daha artırdı. Tepkiler üzerine Özdil bugünkü yazısında yanıt verdi.

"Biz bu kitabı Mustafa Kemal'i yüceltmek için ürettik. Herhangi bir holdingi yüceltmek için değil" ifadelerini kullanan yazar, fiyat eleştirilerine ise şöyle cevap verdi:

"ALMAYA MECBUR DEĞİLSİN"
"Bu koleksiyon kitabı, elektrik faturası değil. Doğalgaz faturası değil.
Ödemek zorunda değilsin. Almaya mecbur değilsin. Mustafa Kemal'i okumak istiyorsan, aynı içerikteki Mustafa Kemal kitabı zaten her bütçeye uygun fiyatıyla var, özellikle internet üzerinden etiket mümkün."

"Padişahlara prestij kitap yapınca sorun yok, Atatürk için çaba harcayınca “istismar” öyle mi?" diye yazan Özdil,

"Mustafa Kemal aydınlanmasını bizden sonraki nesillere aktarma sorumluluğumuz var, kararlıyız. Paraya taptıkları için, para için yapmadığımızı kavrayamıyorlar." görüşünü savundu.

Özdil, yazısını şöyle sonlandırdı: "Yarın sabah.
Saat 9'u 5 geçe. Aklınızı oynatın, aklınızı… Durduramayacaksınız."

Yılmaz Özdil'in yazısının tamamı

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Yılmaz Özdil'den 2500 liralık Mustafa Kemal kitabı eleştirilerine cevap haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Mehmet 22 Ocak 2019 09:15 Tamam da fiyat yüksek olunca Atatürk yüceltiliyorsa, neden 3500 değil de 2500? Yücelme fiyatla mı oluyor?

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Yılmaz Özdil
YILMAZ ÖZDİL KİMDİR?

Yılmaz Özdil 1965, İzmir doğumlu, Türk gazeteci yazardır. Yılmaz Özdil, İzmir Atatürk Lisesi'nin ardından Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik bölümünden mezun olmuştur. Mesleğe Yeni

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro