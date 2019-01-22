Yılmaz Özdil'den 2500 liralık Mustafa Kemal kitabı eleştirilerine cevap

Yılmaz Özdil'in 'Mustafa Kemal' kitabının 1881 adet basılarak 2 bin 500 liradan satışa sunulması, kamuoyunda büyük tartışmalara neden oldu. Kitabın saat 9'ü 5 geçe satışa sunulması eleştirileri bir kat daha artırdı. Tepkiler üzerine Özdil bugünkü yazısında yanıt verdi.

"Biz bu kitabı Mustafa Kemal'i yüceltmek için ürettik. Herhangi bir holdingi yüceltmek için değil" ifadelerini kullanan yazar, fiyat eleştirilerine ise şöyle cevap verdi:

"ALMAYA MECBUR DEĞİLSİN"

"Bu koleksiyon kitabı, elektrik faturası değil. Doğalgaz faturası değil.

Ödemek zorunda değilsin. Almaya mecbur değilsin. Mustafa Kemal'i okumak istiyorsan, aynı içerikteki Mustafa Kemal kitabı zaten her bütçeye uygun fiyatıyla var, özellikle internet üzerinden etiket mümkün."

"Padişahlara prestij kitap yapınca sorun yok, Atatürk için çaba harcayınca “istismar” öyle mi?" diye yazan Özdil,

"Mustafa Kemal aydınlanmasını bizden sonraki nesillere aktarma sorumluluğumuz var, kararlıyız. Paraya taptıkları için, para için yapmadığımızı kavrayamıyorlar." görüşünü savundu.

Özdil, yazısını şöyle sonlandırdı: "Yarın sabah.

Saat 9'u 5 geçe. Aklınızı oynatın, aklınızı… Durduramayacaksınız."

Yılmaz Özdil'in yazısının tamamı