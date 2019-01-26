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Yılmaz Özdil Maduro'yu yerden yere vurdu

Yılmaz Özdil Maduro'yu yerden yere vurdu

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, "ABD’nin elinden geleni ardına koymamasına rağmen, İran ekonomisi neden Venezuela’daki gibi perişan değil?" diyen sordu ve yanıtını bugünkü köşesinde yazdı.

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Eklenme Tarihi: 26-01-2019 10:17 - Güncelleme: 26-01-2019 10:17

Venezüela iç savaşın eğişinde. Kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido ile Devlet Başkanı Nicolas Maduro arasında iktidar savaşı yaşanıyor.

2 bin 500 liralık Atatürk  kitabıyla son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yılmaz Özdil, Venezüela tartışmasına katıldı. Sözcü yazarı Özdil, Maduro'yu hedef aldı aldı ve Trump’ın kötü adam olmasının Maduro'yu iyi adam yapmadığını savundu.

Venezüela'yı bu hale getirenin Maduro'nun beceriksiz, cahil yönetimi olduğunu iddia eden Özdil, petrolde başka bir şey üretmeyen yönetimin, ahaliyebalık tutmayı öğretmediğini yazdı ve şu ifadelere yer verdi:

"2008 yılında petrol 140 doları geçmişti. Bugün 60 dolar. E ileri zekalı Maduro'nun yönetim stratejisi iflas etti tabii. Paraya sıkışınca, ithalat yapamaz oldu. İthalat yapamayınca, arz-talep dengesi allak bullak oldu, ithal edilen temel ihtiyaç maddelerinin fiyatı patladı. Daha ileri zekalı bir karar aldı. Para bastı. Enflasyon uçtu. Daha da ileri zekalı bir karar aldı.Dövize sabit kur getirdi. Döviz karaborsası oluştu, enflasyon yüzde 1 milyon 370 bin oldu!"

Yılmaz Özdil'in yazısının tamamı

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  • Soyguna devam 26 Ocak 2019 11:55 Yılmaz Özdil sen uyduruk kitaplarla Kemalist soymaya devam et.

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