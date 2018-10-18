Yılmaz Morgül'ün bornozlu pozu olay oldu

Instagram'ı sık kullanan ve modayı takip ettiğini dile getiren Yılmaz Morgül, sosyal medya akımlarını da kaçırmıyor. Sosyal medyada yeni moda olan bornozlu fotoğraf akımına uyan Morgül, pozlarını kendi hesabından paylaştı.
Paylaştığı fotoğrafın altına, "SPA MORGÜL, “Ailemin bana seslendiği lakabım temizlik aşığı.Sağlıklı olmak temiz olmaktan geçer.Ruhum tertemiz olduğu için hijyene çok önem veriyorum.
Kaldığım hotellerden bile ayrılmadan önce banyo yu düzenli bırakıyorum.Sanat dünyasında da arkadaşlarım spa morgül diye takılırlar.
Tv sütüdyolarının yerlerini süpürür silerim dekorları düzenlerim.SPALARIN SPA SI MORGÜL ÜM" yazan ünlü sanatçının fotoğrafı yoruma kapatması dikkatlerden kaçmadı.
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