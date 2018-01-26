Yılmaz Morgül'den kötü haber apar topar hastaneye kaldırıldı!

Yılmaz Morgül'den kötü haber apar topar hastaneye kaldırıldı!

Geçtiğimiz günlerde zattüre teşhisi nedeniyle hastaneye kaldırılan ve beş gün boyunca burada tedavi gören Bülen Ersoy, magazin gündemine bomba gibi oturmuştu.
Sanat dünyasının 'Felaket Tellalı' lakabı ile ünlenen ses sanatçısı Onur Akay, Diva Bülent Ersoy’un sağlık durumuyla ilgili açıklama bulunmuştu.

113
Yılmaz Morgül'den kötü haber apar topar hastaneye kaldırıldı!

Akay, “1 haftadır ses kısıklığı sorunu yaşayan değerli sanatçımız Bülent Ersoy'a, zatürre teşhisi konuldu. 19 Ocak gecesi konser sonrası hastaneye giden Bülent Ersoy'un, ses kısıklığı ile başlayan şikâyetinin zatürre başlangıcı olduğu belirlendi. Değerli sanatçımız 5 gündür taburcu olamadı. Kendisine acil şifalar diler, ellerinden öperim.” ifadelerini kullanmıştı. Felaket Tellalı Onur Akay şimdi de Yılmaz Morgül hakkında kötü bir haber verdi.

213
Yılmaz Morgül'den kötü haber apar topar hastaneye kaldırıldı!

Akay' ın sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre Yılmaz Morgül evde yediği bir yemekten zehirlendi.

313
Yılmaz Morgül'den kötü haber apar topar hastaneye kaldırıldı!

Yılmaz Morgül'ü, tiyatrocu Ahmet Çevik acilen hastaneye kaldırdı. Peki Yılmaz Morgül kimdir? Gelin hep birlikte ünlü oyuncunun yaşam öyküsüne bir göz atalım...

413
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat