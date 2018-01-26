Yılmaz Morgül'den kötü haber apar topar hastaneye kaldırıldı!

Geçtiğimiz günlerde zattüre teşhisi nedeniyle hastaneye kaldırılan ve beş gün boyunca burada tedavi gören Bülen Ersoy, magazin gündemine bomba gibi oturmuştu.
Sanat dünyasının 'Felaket Tellalı' lakabı ile ünlenen ses sanatçısı Onur Akay, Diva Bülent Ersoy’un sağlık durumuyla ilgili açıklama bulunmuştu.
Akay, “1 haftadır ses kısıklığı sorunu yaşayan değerli sanatçımız Bülent Ersoy'a, zatürre teşhisi konuldu. 19 Ocak gecesi konser sonrası hastaneye giden Bülent Ersoy'un, ses kısıklığı ile başlayan şikâyetinin zatürre başlangıcı olduğu belirlendi. Değerli sanatçımız 5 gündür taburcu olamadı. Kendisine acil şifalar diler, ellerinden öperim.” ifadelerini kullanmıştı. Felaket Tellalı Onur Akay şimdi de Yılmaz Morgül hakkında kötü bir haber verdi.
Akay' ın sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre Yılmaz Morgül evde yediği bir yemekten zehirlendi.
Yılmaz Morgül'ü, tiyatrocu Ahmet Çevik acilen hastaneye kaldırdı. Peki Yılmaz Morgül kimdir? Gelin hep birlikte ünlü oyuncunun yaşam öyküsüne bir göz atalım...
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