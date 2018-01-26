Yılmaz Morgül'den kötü haber apar topar hastaneye kaldırıldı!

Geçtiğimiz günlerde zattüre teşhisi nedeniyle hastaneye kaldırılan ve beş gün boyunca burada tedavi gören Bülen Ersoy, magazin gündemine bomba gibi oturmuştu.

Sanat dünyasının 'Felaket Tellalı' lakabı ile ünlenen ses sanatçısı Onur Akay, Diva Bülent Ersoy’un sağlık durumuyla ilgili açıklama bulunmuştu.