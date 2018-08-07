Yılmaz Morgül'den Cem Yılmaz'a veto 'Kabul etmedim'

Yılmaz Morgül, Cem Yılmaz'ın filminde neden oynamadı? Cem Yılmaz'ın kendisine, filmde oynaması için teklif yaptığını ancak kabul etmediğini söyleyen Yılmaz Morgül'ün, teklifi kabul etmemesinin nedeni ise hayli ilginç

Yılmaz Morgül'den Cem Yılmaz'a veto 'Kabul etmedim'

Instagram paylaşımları ve hayli ilginç tarzıyla dikkat çeken Yılmaz Morgül'de yeni filmi öncesi yaptığı açıklamalarda, Cem Yılmaz'a göndermelerde bulundu. Cem Yılmaz'ın kendisini filmde oynatmak istediğini söyleyen Yılmaz Morgül, teklifi kabul etmediğini açıkladı.

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Yılmaz Morgül'den Cem Yılmaz'a veto 'Kabul etmedim'

SÖZÜ BİR ANDA CEM YILMAZ'A GETİRDİ; Yılmaz Morgül yapımcılığını şarkıcı Banu Zorlu’nun üstleneceği romantik komedi filminde başrol oynayacağını söyledi. Bu projesini açıklarken söz bir anda Cem Yılmaz’a geldi.

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Yılmaz Morgül'den Cem Yılmaz'a veto 'Kabul etmedim'

'CEM YILMAZ ÇOK ISRAR ETTİ'; Yılmaz Morgül şöyle bir iddia ortaya attı: “Cem Yılmaz filmlerinde oynamam için çok ısrar etti. O ekipten birkaç kez teklif geldi. Ama filmindeki karakterleri canlandırmak istemedim.”


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Yılmaz Morgül'den Cem Yılmaz'a veto 'Kabul etmedim'

YILMAZ MORGÜL CEM YILMAZ'DAN NE İSTEDİ? Yılmaz Morgül “Gişe rekorları kıran filmlerde neden oynamak istemediniz?” sorusuna şöyle cevap verdi: “Cem Bey’e tek bir şart öne sürdüm. Adımın afişte onun adıyla birlikte yer almasını rica ettim. Yani ‘Cem Yılmaz Morgül’ diye esprili bir şey olsun istedim. Kabul etmedi. Bu saatten sonra sıradan rollere ‘Evet’ diyemem, adımı alta yazdırmam. Kimse kusura bakmasın.”


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