Yılmaz Morgül'den Cem Yılmaz'a veto 'Kabul etmedim'

'CEM YILMAZ ÇOK ISRAR ETTİ'; Yılmaz Morgül şöyle bir iddia ortaya attı: “Cem Yılmaz filmlerinde oynamam için çok ısrar etti. O ekipten birkaç kez teklif geldi. Ama filmindeki karakterleri canlandırmak istemedim.”

YILMAZ MORGÜL CEM YILMAZ'DAN NE İSTEDİ? Yılmaz Morgül “Gişe rekorları kıran filmlerde neden oynamak istemediniz?” sorusuna şöyle cevap verdi: “Cem Bey’e tek bir şart öne sürdüm. Adımın afişte onun adıyla birlikte yer almasını rica ettim. Yani ‘Cem Yılmaz Morgül’ diye esprili bir şey olsun istedim. Kabul etmedi. Bu saatten sonra sıradan rollere ‘Evet’ diyemem, adımı alta yazdırmam. Kimse kusura bakmasın.”





