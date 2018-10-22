Yılmaz Morgül'den Cem Yılmaz'a gönderme

Cem Yılmaz, müzikle hobi olarak ilgilendiğini anlatarak, "Şarkı söylemekle ilgili birçok arkadaşım beni tahrik ediyor. En son yakın zamanda İlhan Şeşen'in albümünde bir aranjemi istediler. Ben seslendirmiştim. Zor bir iş olduğunu da biliyorum.