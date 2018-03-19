Yılmaz Morgül: 'Ne sarı taksiyim ne Uber'im...'

Türkiye'de günlerdir taksici-Uber tartışmasını konuşuyor. Sosyal medyada da bu aralar en çok konuşulan konulardan biri. Sosyal medyada paylaştığı videolar ile fırtına estiren Yılmaz Morgül bu sefer de taksici- Uber tartışmasıyla ilgili bir video yayınladı. Video kısa sürede binlerce beğeni aldı. Yılmaz Morgül videoda 'Ne sarı taksiyim ne Uber'im her şey para şekerim, hastasıyız dedeeeeeee' sözleriyle espri yapıyor!

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