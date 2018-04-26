Yılmaz Güney filminde başladı şimdi EDHO'da oynuyor

Yılmaz Güney filminde oynayan yıldızı şimdi tüm Türkiye tanıyor. Bu küçük çocuk reyting rekorları kıran dizide rol alıyor.

Yılmaz Güney filminde oynayan yıldızı şimdi tüm Türkiye tanıyor. Bu küçük çocuk reyting rekorları kıran dizide rol alıyor. En son 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde 'Hakkı' karakterini canlandıran oyuncu Levent Özdilek, 1967 yılında rol aldığı 'Benim Adım Kerim' filminden bir karesini sosyal medyada paylaştı...

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Henüz 12 yaşındayken başrollerini Yılmaz Güney ve Birsen Menekşeli'nin paylaştığı 'Benim Adım Kerim' filminde rol alan usta oyuncu Levent Özdilek paylaşımıyla anılarını canlandırdı. Filmde Yılmaz Güney'in oğlunu canlandıran Özdilek, bu fotoğrafın altına; 'Geçmiş kattıkları ile güzeldir... 'Benim Adım Kerim' yıl 1967. Bir Yılmaz Güney filmi' mesajını yazdı. Twitter

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Yılmaz Güney filminde oynayan yıldızı şimdi tüm Türkiye tanıyor. Bu küçük çocuk reyting rekorları kıran dizide rol alıyor. En son 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde 'Hakkı' karakterini canlandıran oyuncu Levent Özdilek, 1967 yılında rol aldığı 'Benim Adım Kerim' filminden bir karesini sosyal medyada paylaştı...

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